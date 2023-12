Si yo fuera profesional de la escritura habría titulado este escrito con las palabras de don José Ortega y Gasset: “no es esto, no es esto”. Por otra parte, no considero la política una ciencia. Más bien la considero un arte, que en ocasiones procura resultados agradables a los sentimientos de la generalidad de la población, pero que en otras ocasiones busca el interés propio de la clase dirigente. Y en esa última situación es en la que estamos actualmente. A los mayores nos interesan temas distintos de los que ocupan a nuestros dirigentes. Hay una brecha ente sociedad y clase política, sobre todo la dirigente. Así, en la sociedad, a los mayores nos interesa el futuro de nuestros jóvenes, y que se lo puedan gestionar con la tranquilidad y sosiego que son posibles en ese menester. Para nosotros, los mayores, un presente sin sobresaltos ni fuertes emociones. Ya las hemos pasado antes. Y a todos nos interesa que los que voluntariamente han cogido el poder, lo ejerzan con honestidad, justicia, recto proceder y sin provocarle a la sociedad inquietud, zozobra, malestar y más problemas de los que ya tiene. Para muestra, un botón: Telefónica está preparando el mayor ere de su historia, y me parece que de la historia de lo que, por ahora, es España. Mientras, los dirigentes liados con si son galgos o son podencos. Al final, lo voy a decir: ¡no es esto, no es esto!