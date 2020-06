L A invasión musulmana no eclipso la Iglesia de Urci, siguió conservando sus prelados, y en el siglo VII Teodomiro que gobernaba Cartagena, separo la zona de la Aurariola de esta provincia, estaba compuesta por siete obispados visigóticos: Acci, Urci, Carthago, Basti, Begastri, Illice y Ello; esto no impidió que siguiera estando asegurada la supervivencia de la Urci paleocristiana situada sobre los territorios del Chuche y Pechina; y aunque el dominio sarraceno se va extender durante varios siglos, la aparición de Bayyana no implica la desaparición de Urci; personalmente pienso que hubo una actividad simultánea, aunque Urci saboreaba el ocaso de sus funciones, brillaba el esplendor de Bayyana con el acento puesto en nuestras raíces cristianas. Sera en el siglo IX, cuando los yemeníes, por encargo de Abderraman II se harán cargo de la defensa de la costa (Ursh al-Yaman); que era un enclave que apenas tenía comunicación terrestre y que funcionaba como una república independiente formada por marinos andaluces, mozárabes y muladíes que colaboraron en la fundación de Maryyat Bachhanna, que venía a ser la "marina de Pechina" o lo que es lo mismo Almeria, siendo independiente en pleno Califato de Córdoba y teniendo muy buena relación con la ciudades del norte de África, donde una serie de representantes colaboraban en el auge comercial, convirtiéndola en la capital de la Cora, donde las buenas relaciones con los yemeníes aunaron una gran convivencia y desde esta independencia crearon un gran cinturón de castillos, como fueron, por el oeste Bentarique, alhabia, Alhama; por el este, el de Nijar y por el norte bordeando La Sierra de los Filabres, el castillo de Purchena muy próximo al rio Almanzora. Al final del siglo IX Umar Ben Hafsum, se declara abiertamente cristiano, y en un momento de gran actividad de nuestros marinos, se imponen a Córdoba y se sublevan contra Sa id, gobernador de la región granadina; esto conllevo una serie de disputas, que en alguna ocasión los marinos logran salvar Pechina; pero ya, llegado el siglo X y la construcción de la Alcazaba que junto a una serie de obras de infraestura como fue la construcción de la Mezquita Mayor que se situó en el camino que iba de Pechina al mar y que entraba en nuestra ciudad por la puerta de Pechina (Bab-Bachchana(Puerta de Purchena) y será a partir de este momento cuando se inicia la decadencia de Pechina en beneficio de su puerto.