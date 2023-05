He escuchado en la radio que “el Consejo de Ministros aprobará hoy (martes) el proyecto, o anteproyecto, o borrador, o algo así, de una ley de representación paritaria, en proporción de 40%-60%, de hombres y mujeres en órganos de decisión”. ¡Albricias! ¡Maravilloso! ¡Alborozo! Como consecuencia del párrafo anterior, me surgen tres preguntas: 40% ¿de hombres o de mujeres? ¿por qué sólo en los órganos de decisión? ¿por qué no en toda la empresa? Pero en realidad, esas tres preguntas son capciosas. La pregunta que de la que verdaderamente me gustaría conocer la respuesta, es ¿por qué ya puestos a legislar, no legislan en beneficio del bien común en la sociedad total?

Así que por qué no un ámbito de aplicación mayor para la ley: la totalidad de organizaciones, y en vez de apoyar sólo al colectivo de las mujeres, ampliar el apoyo a la integración laboral y social de los discapacitados de todo tipo. ¡Pues para ese colectivo, sí que toda colaboración de la Sociedad siempre será mejorable!