¡El plan X!

Todos los días sale a la calle un idiota, o dos mil. Desde mi ventana no alcanzo tanto horizonte. Me refiero a los bobos de baba, a quienes ponen en juego su vida absurdamente con el pasatiempo de quebrantar el confinamiento para hacer la gracia o porque les sale de los gónadas. Y si solo fuese la suya, su vida, allá el idiota. Sucede que este o estos inconscientes pone o ponen en peligro la salud de la gente, así, sin más. Es irritante la falta de solidaridad acompañada de falta de educación".

El párrafo anterior fue publicado por un servidor (perdón por citarme) el día 21 del pasado mes de marzo, en pleno confinamiento. A partir de aquí, lo que sigue está redactado el mismo día que en un lugar incierto llamado Congreso andan liados unos cuantos y cuantas en la compraventa de bisutería áspera. A partir del anterior punto, lo que sigue es el 'guasá' enviado por un querido amigo, médico por más señas. En resumen, me dice que está en tratamiento, que se encuentra muy fatigado física y mentalmente, que ni le llame ni le envíe mensajes. Covid-19.

Este amigo médico y tantos otros miles de profesionales sanitarios se la juegan a diario e incluso algunos han fallecido. Se arriesgan por usted y usted, por mí, por todos nosotros, y, pese a ello, manadas de idiotas, candidatos a la lobotomía y también al virus, se echan a la calle en celebraciones de no-fiestas, timbas camufladas, discotecas caseras, y así de seguido. No son irresponsables, condición que se les atribuye oficialmente supongo que por decirlo finamente, no, son gente sin escrúpulos, forman equipos en el juego de a ver quien es más imbécil, van de misiones nocturnas a evangelizar a la policía que se gana el cielo a caballo por los parques.

Sus señorías finalizarán mañana, ayer para usted, su particular club de la comedia. A partir de ahí volverán de nuevo a la tabla de la ouija por si alguien del más allá acierta con el quid del más acá. A la vista está que no han sabido gestionar un problema gigantescamente real. Entre los unos, los otros y nosotros mismos, estamos viviendo una auténtica locura en que lo fácil, se ve venir, es el enjaulamiento no en investigar algo novedoso, dotar de más recursos a la sanidad, más rastreadores, o, puesto que no hay plan B, ni C, ni D, que pongan en marcha el Plan X. ¿Plan X? Pues sí, la X, la incógnita de la ecuación. Y no te preocupes, amigo mío, descansa y recupérate