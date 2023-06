Cuando un marinero no sabe su destino, todos los vientos le son contrarios” Esta frase de Séneca, refleja muy bien la importancia de tener proyectos, para que nuestra vida tenga un sentido que oriente nuestras decisiones y actuaciones, tantos personales como profesionales. A lo largo de mi vida, he comprobado que el desarrollo personal para conseguir una vida lograda está muy relacionado con tener bien definido un proyecto personal, que nos señale nuestros objetivos profesionales y personales. Si, además, tenemos bien definidas nuestras convicciones y principios para actuar, entonces tendremos bien definido un sentido a nuestra vida. El proyecto profesional debe concretarse en un documento en el que identificaremos cuales son nuestros objetivos profesionales. Además, se ha de incluir los medios y plazos para lograrlos Este documento se actualiza con nuestras experiencias, la adquisición de nuevos conocimientos, etc. Por eso, interesa tenerlo escrito para analizar su evolución, concretar los logros obtenidos, comprobar errores cometidos, rectificar lo que interese, etc. El punto de partida para diseñar el proyecto profesional es el autoconocimiento: fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, principios y convicciones, capacidades y habilidades, personalidad, etc. También hay que tener en cuenta los conocimientos, la experiencia profesional y la formación que se ha recibido. Al concretar los objetivos profesionales, se debe tener en cuenta las ilusiones personales tanto sobre nuestro futuro trabajo, como en nuestra vida. Se pueden distinguir objetivos a corto, medio o largo plazo. En cada caso, habrá que estudiar los medios que habrá que emplear para lograrlos. Diseñar o mejorar un proyecto profesional, implica estudio, análisis, conocimientos, etc. Esto no se improvisa, se requiere tiempo, prudencia para pedir consejos, paciencia, visión positiva y fortaleza para superar las dificultades. Por eso es aconsejable contar con la ayuda de un mentor o de alguien con experiencia que nos ayude. ¿Cuándo es el momento de definir un proyecto profesional? La experiencia me dice que, en cada etapa de nuestro desarrollo persona. Por ejemplo, al comenzar los estudios para incorporarse al mercado laboral y al terminarlos. También durante la vida profesional interesa revisar y actualizar el proyecto. En general, hay que actualizarlo de manera continuada para valorar los logros obtenidos, rectificar y realizar los cambios que se consideren oportunos.