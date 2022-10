La sombra psicológica

Enfrentarse a la obra de Cristóbal C. Cassinello es experimentar que la existencia de un individuo puede confundirse en el presente, sin distinciones, sin clasificaciones, sin memoria y sin palabras. Quizás, por ello, la sombra en sus fotografías cobran tan alto valor, pues cuando el observador presencia su hallazgo a través de la plasmación inequívoca de su cámara, puede separarse de la vida, como tal, como esa representación consustancial y matérica de un objeto, que subsiste a la tiranía del pensamiento o del deseo de ser lo que no se quiere ser y de tener lo que no se puede tener, en un constante éxodo de sí mismo. En las manos de Cristóbal C. Cassinello la sombra adquiere un valor épico urbano. Donde la gesta se torna en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier lugar. La gesta propia de vivir, que ya en sí es una victoria.

El autor nos invita a tomar diferentes perspectivas de una misma realidad. El trazo inexpugnable que describen sus figuras, nos adelantan la posible pérdida de la identidad de los objetos que presumiblemente asumimos reconocer y, por ende, la posibilidad de advertirnos en ellos. Nos ofrece la necesidad de recrear composiciones desde los no espacios, con claridad, precisión y objetividad.

Cassinello es consciente que el ser humano está influenciado por el espacio y por el medio que le rodea. Emplazando al espectador a visualizar una situación de vida, en apariencia normal, que lo aboca a la degradación personal y espiritual, ante la cual poco, posiblemente nada, puede hacer para contrarrestarla. El tiempo se para ante el diafragma de su cámara. Los latidos de su cuerpo se precipitan por cada una de sus arterias. Sus músculos se articulan lentamente hacia la luz, buscando accionar los botones de sus diales. Capta la materia. Se para el tiempo: lo consiguió. Comprueba la improbabilidad de la vuelta atrás del objeto, del tiempo, del ser humano, de su inmortalidad.

Phantasia: Photography is magic, PhotoEspaña 2022, New York, EEUU, ha sido la última exposición de Cristóbal C. Cassinello, La sombra psicológica, que se ha realizado bajo el auspicio de Meca Mediterráneo Centro Artístico, bajo la dirección técnica de Fernando Barrinuevo y Rosa Muñoz Bustamante, y como parte de la programación de PhotoEspaña 2022.