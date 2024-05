Rusia amenaza a Gibraltar

La portavoz de Exteriores del Gobierno de Rusia, Maria Zakharova, ha amenazado al Reino Unido con atacar a Gibraltar si, finalmente, Ucrania utiliza armas cedidas por los británicos para atacar territorio ruso. No sólo el Reino Unido, también la dirección política de la OTAN, defiende que el Gobierno de Zelenski pueda utilizar las armas extranjeras para defenderse en su totalidad, lo que implica ataques al país invasor. Gibraltar es, además, de una colonia, una base militar británica. Desde que comenzó la invasión, la OTAN ha intentado no involucrarse de modo directo y sobre el terreno en esta guerra para no provocar la reacción de Rusia hacia otros países limítrofes, hecho en el que ha pesado bastante la consideración de potencia nuclear de Moscú. Sin embargo, la reciente ofensiva rusa sobre el norte del país, así como el retraso en la llegada de más armamento, ha puesto a Ucrania en una situación muy débil, cercano a un punto de no retorno en el que podría perder, definitivamente, la guerra. Después de más de dos años desde la invasión, Ucrania comienza a sufrir el desgaste bélico y cada vez le resulta más difícil reclutar nuevas tropas, mientras que Rusia aguanta mucho mejor el paso del tiempo debido a la envergadura del país. Ante esta situación, los aliados de Ucrania y, entre ellos España, están dispuestos a dar un paso más, mediante el envío de armas y la posibilidad de que algunas de éstas sean utilizadas en territorio ruso. En un sentido estricto, ello no supone la participación de la OTAN en la guerra, no hay soldados sobre el terreno ni ataques desde otros países que no sea Ucrania. Sobre las amenazas a Gibraltar, hay que recordar que, aunque no sea un territorio de la Unión Europea, sí lo es de la OTAN, por lo que cualquier ataque a este territorio obligaría al resto de los aliados a salir en su defensa. Es el paraguas de la disuasión, difícilmente Moscú llegará a estos términos sin provocar una guerra total.