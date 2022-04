Antas ha clausurado su I Simposio Internacional sobre El Argar, un evento que pasará a los libros de historia como ese primer paso necesario para rescatar del olvido uno de los yacimientos —si no el que más— de mayor relevancia en la Edad del Bronce en la Península Ibérica.

El simposio concluye con una clara declaración de intenciones: El Argar quiere ser Patrimonio de la Humanidad. Y va a emprender el camino para ello, como ya lo ha hecho Los Millares, también joya prehistórica de la provincia de Almería. Pero el camino no será corto, ni tampoco sencillo.

Luis Manuel de la Prada, canciller-secretario general de la Academia Andaluza de la Historia, señala precisamente que la Inscripción como Patrimonio de la Humanidad "necesita compromiso", pero que es un objetivo "justo y alcanzable". Y es que asegura que El Argar cumple tres de los diez requisitos de la Unesco, siendo necesarios solo uno de ellos:

Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural o determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes.

Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida.

Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana.

Según De la Prada, el primer paso que tiene que dar Antas es lograr que el yacimiento de El Argar sea incluido en la Lista Indicativa de España, es decir el inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Y para entrar en esa lista, primero ha de ser la Junta de Andalucía la que lo seleccione.

De lo que no cabe duda es de que los yacimientos de El Argar, no solamente el homónimo, sino también otros como Fuente Álamo, Lugarico Viejo, La Pernera, Gatas, La Bastida, son merecedores de un reconocimiento como el de Patrimonio de la Humanidad.

No obstante, el concejal de Cultura el Ayuntamiento de Antas, Pedro Luis Rodríguez, aunque reconoce que el objetivo es la declaración de Patrimonio de Humanidad, no debe ser la única meta. "No todo es Patrimonio de la Humanidad o fracaso", ha señalado en la clausura del simposio. Apunta que es muy necesario "tener una mirada larga y alta, e ir dando pasos cortos". En este sentido reclama la unión de todos los pueblos argáricos, porque asegura que "sería de ilusos pensar que nosotros solos vamos a llegar al objetivo". Reclama una estrategia en común para que la marca "El Argar" sea fuerte y conocida.

En este sentido, Rodríguez ponía como ejemplo la cultura romana. Un nombre del que se benefician ciudades como Mérida, por ejemplo. El sello El Argar debe ser el vertebrador de una oferta cultural común de todo el sureste español.