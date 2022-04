Los secretos de la cultura de El Argar: Antas reúne a los mayores expertos mundiales

Hace unos 3.500 años, El Argar (Antas) era la capital social y política de la Península Ibérica. La cultura argárica fue la más avanzada de la Edad de Bronce y, sin embargo, muchos de sus secretos yacen aún bajo la tierra junto al río Antas. Por eso, desde este miércoles y hasta el viernes el municipio almeriense vuelve a convertirse en el epicentro cultural (al menos en lo que a esta época se refiere) con la celebración de su I Simposio Internacional sobre El Argar.

Las jornadas contarán con seis mesas redondas con los mayores expertos de la arqueología de la Edad del Bronce en el ámbito atlántico-mediterráneo de la Península Ibérica. En total participarán 29 ponentes de universidades como la de Sevilla, Granada, Alicante, Cádiz, La Laguna, o Murcia. Entre ellos está Oswaldo Arteaga Matute, investigador experto en la Edad de Bronce, autor de investigaciones como "La sociedad clasista inicial y el origen del Estado en el territorio de El Argar”. También participará Hermanfrid Schubart, miembro numerario del Instituto Arqueológico Alemán, autor de numerosos artículos sobre la cultura argárica.

En este evento se trazarán las líneas maestras de un ambicioso proyecto promovido por el Ayuntamiento de Antas que tiene por objeto sentar las bases de una investigación interdisciplinar destinada en corto, medio y largo plazo a la recuperación pública y puesta en valor del yacimiento de El Argar. Hace más de 30 años que no se realizan excavaciones en la zona.

El Simposio Internacional sobre El Argar es el primer evento de estas características desde los años 80. Está organizado por el Ayuntamiento de Antas, en colaboración con el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, el Instituto de Estudios Almerienses y la Academia Andaluza de la Historia.

Programa de actividades

El Simposio Internacional en El Argar se celebra durante tres jornadas, desde el 27 al 29 de abril. El Restaurante Mi Casa acogerá el evento, con una capacidad para más de 300 personas.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

19:00 Recepción general.

20:00 Acto de inauguración.

JUEVES 28 DE ABRIL

8:30 Recepción general

9:00 Presentación del Simposio

9:20 Mesa 1: Pasado y presente en la investigación siretiana.

• Hermanfrid Schubart: La Cultura de El Argar: seis decenios de investigación

• Julián Pérez Flores: Semblanza de Luis Siret y Pedro Flores

• Fernando Molina González y Alfredo Mederos Martín: Nuevas investigaciones sobre las necrópolis excavadas por Siret en El Argar y El Oficio.

• Discusión

10:30 Mesa 2: Precedentes sociales, económicos, políticos y culturales del poblamiento.

• José Ramos Muñoz: Las sociedades cazadoras-recolectoras en el Sureste peninsular. Estado de la cuestión y proceso histórico.

• Dimas Martín Socas y María Dolores Camalich Massieu: Implantación y desarrollo de las estrategias agropecuarias en el Sureste: la depresión de Vera (Almería)

• Juan Antonio Cámara Serrano: Estrategias de control de Los Millares sobre la cuenca del Andarax

12:30 Mesa 3: Dimensiones territoriales de la sociedad argárica – área nuclear

• Oswaldo Arteaga: Geoarqueología argárica

•Andrés Martínez Rodríguez: Aproximación a la cultura del Argar en Lorca (Murcia)

• María Milagos Ros Sala y Trinidad Torres Pérez-Hidalgo: Punta de Los Gavilanes: un asentamiento singular del Bronce Argárico en línea de costa de la Bahía de Mazarrón (Sureste de España)

• Francisco Javier Jover Maestre y Juan A. López Padilla: De frontera a área nuclear: constitución y desarrollo del Argar en el extremo nororiental de su espacio social

•Mauro S. Hernández Pérez: Ecos argáricos en su periferia nororiental16:30 Recepción general

17:00 Mesa 4: Dimensiones territoriales de la sociedad argárica – área nuclear.

• Fernando Molina González: La Cultura de El Argar en los altiplanos granadinos.

• Francisco Nocete Calvo y Rafael Lizcano Prestel: Efectos de la crisis y colapso de los primeros sistemas políticos del Sur de la Península Ibérica en el Alto Guadalquivir (2500-1500 A.N.E.)

• Francisco Contreras Cortés y Auxilio Moreno Onorato: Territorio, paisaje y recursos. La explotación del mineral de cobre por la formación social argárica del Alto Guadalquivir.

• Trinidad Nájera Colino: La Cultura de las Motillas de la Mancha y sus relaciones con el Argar.

VIERNES 29 DE ABRIL

8:30 Recepción general

9:00 Mesa 5: Transición Cobre-Bronce en territorios atlántico-mediterráneos de la Península Ibérica.

• Oswaldo Arteaga y Anna-Maria Roos: Geoarqueología en el paleoestuario del Guadalquivir.

• José Clemente Martín de la Cruz: Consideraciones sobre el poblamiento del valle medio del Guadalquivir entre el IV y III milenio cal AC.

• Francisco Nocete Calvo: Efectos de la crisis y colapso de los primeros sistemas políticos del Sur de la Península Ibérica en el Bajo Guadiana (2500-1500 A.N.E.)

• Ignacio Pavón Soldevila: El Bronce Antiguo del Suroeste interior: la baja Extremadura.

12:00 Mesa 6: Transición Cobre-Bronce en territorios atlántico de la Península Ibérica.

• Elena Morán y Rui Parreira: La transición Cobre-Bronce en el Algarve (Portugal).

• Joaquina Soares y Carlos Tavares da Silva: La transición Cobre-Bronce en el Alentejo (Portugal).

• Victor S. Gonçalves y Ana Catarina Sousa: Continuidade ou mudança no final do 3º milénio a.n.e. O Barranco do Farinheiro (Coruche) entre o Calcolítico e a Idade do Bronze.

16:30 Recepción general

17:00 Simposio

18:00 Declaración en apoyo de la investigación futura en El Argar

19:00 Acto de Clausura