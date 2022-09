José Luis Alías: de organizar las fiestas de Turre a ser el pregonero

José Luis Alías González es una de las personas más conocidas en Turre. Dicen, además, que también es de los más apreciados en el pueblo. Cada mañana, de 8:00 a 15:00 horas, atiende en la recepción del centro de salud las visitas y las llamadas telefónicas. Siempre con simpatía y amabilidad. "Soy bastante conocido por las circunstancias. El puesto de trabajo que tengo hace que me conozca hasta el gato", bromea.

Sin embargo, José Luis nunca había imaginado que algún día podría recibir el honor de ser pregonero de las fiestas. Él, que siempre había vivido las fiestas desde el otro lado (ha estado muchos años en la Comisión de Festejos), ahora se convierte en protagonista. La noticia se la dieron en agosto, de forma inesperada: "la alcaldesa me llamó al ayuntamiento y yo pensaba que era para pedirme consejo para las fiestas, y entré allí incluso regañándole un poco, dentro de la confianza que tenemos", cuenta. "Pero entonces me dijo que me había llamado para ser el pregonero; yo pensaba que me lo decía en broma".

Apenas se lo pensó y aceptó el encargo. "Me siento muy turrero y para mí este es un gran honor", admite José Luis. Este viernes, a las 18:30 horas, saldrá al balcón del ayuntamiento "muy ilusionado" y recitará un discurso en el que hará un recorrido por sus años organizando los festejos, sin dejar de lado algunas anécdotas de niñez y juventud, tan habituales en los pregones (con mención a la juventud en lugares como El Cholo, El Molinico, El Menfis, El Callejón y la discoteca Los Ángeles). Para prepararse admite que se lo ha leído "cinco o seis veces", pero cree que los nervios no le traicionarán. "Estoy muy tranquilo, pero si tengo algún lapsus no pasa nada; no es algo que me preocupe", asegura.

José Luis Alías comenzó a colaborar en las fiestas con 18 años. "Fue con Juan Vicente Baraza, el primer alcalde democrático. Él me tenía mucho aprecio y me dijo que si era capaz de organizar las fiestas con solo 35.000 pesetas.. El presidente de la Comisión de Festejos era Jacinto Guerrero", recuerda. Esa fue su primera responsabilidad en la vida pública de Turre. Luego, gracias a Bartolomé Morales, Paco Sánchez y Juan Caparrós ‘El Pescaor’ entro en política y llegó a ser el concejal más joven de Andalucía, con solo 20 años. Estuvo en la Corporación durante 12 años.

Entre sus responsabilidades como edil estaba la organización de las Fiestas de San Francisco de Asís. Siempre luchó por tener un presupuesto generoso que le permitiera hacer la feria que Turre se merece. "Muchas de las cosas que aún perduran las establecimos nosotros", explica. Por ejemplo, hicieron que el pregón se leyese en el balcón (antes ni siquiera se le daba lectura). También decidió cambiar la elección de reinas y damas por una pareja real de chico y chica: "me parecía que lo otro era tratar a la mujer como un objeto y no era algo igualitario; yo ni siquiera era partidario de esas coronaciones, pero como no podía eliminarlo, hice la pareja real para que hubiera igualdad entre hombres y mujeres". Recuerda incluso todavía quiénes fueron aquella primera pareja: Isabel María Ávila González y Paco Flores "el de Antonia la Puñetica".

Este viernes, cientos de personas se reunirán a las puertas del ayuntamiento para acompañar a José Luis Alías. "Me ha felicitado muchísima gente y otros me han dicho que, aunque nunca van al pregón, este año estarán", admite orgulloso el pregonero de las Fiestas de Turre 2022. Esta vez le toca vivirlo como protagonista. Su nombre se unirá así al de otros ilustres turreros como Blas Carrillo, Rodrigo Sánchez Haro o Luisa Morales 'la zapatera'.