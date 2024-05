Manola Baraza y su Escudo de Oro de Almería: "Este reconocimiento lo voy a mandar al cielo"

A Manola Baraza (Vera, 1945), la cofundadora del mítico restaurante Terraza Carmona de la localidad levantina de Vera, le ha cogido por sorpresa la concesión por parte de la Diputación Provincial de Almería del Escudo de Oro de la Provincia como reconocimiento a su “ejemplar trayectoria profesional ligada al sector de la gastronomía y el turismo difundiendo la excelencia de nuestra tierra”. Así lo confiesa a Diario de Almería: "La noticia la he recibido con mucha alegría. Estoy muy agradecida y reconozco que no me lo esperaba. Soy muy feliz porque yo he hecho en la vida lo que a mí me gustaba, siempre por vocación, y no esperaba este reconocimiento".

Afirma, emocionada, que este premio "lo comparto con toda mi familia. Este proyecto no lo he conseguido yo sola. Esto pertenece a toda mi familia". Y hace hincapié en que "siempre me voy a acordar de la persona que emprendió conmigo este camino y ahora, con este reconocimiento, me acuerdo más de él". Se refiere a su marido, Antonio Carmona, que falleció en 2013, y con el que Baraza contrajo matrimonio con 19 años y con quien tuvo siete hijos.

Con él arrancó su proyecto, Terraza Carmona, que inició su andadura en 1947 como terraza de cine de verano, celebración de verbenas y otros eventos al aire libre. En 1980 el matrimonio refundó Terraza Carmona como un hotel restaurante y un proyecto empresarial que ha dejado huella en la provincia. Desde hace más de cuarenta años Manola Baraza se encuentra al frente de este establecimiento que en la actualidad regentan sus hijos manteniendo la esencia del negocio familiar de toda la vida.

"Ese escudo lo voy a llevar en el pecho con mucho orgullo y pensando siempre en Antonio. Con este reconocimiento me acuerdo más de él porque fue muy valiente y siempre llevó la iniciativa para hacer de Terraza Carmona lo que es hoy día", añade.

Entrega del Escudo de Oro

El acto de entrega de esta distinción tendrá lugar el próximo 3 de junio a las 20 horas en un emotivo acto que se celebrará en el Patio de Luces del Palacio Provincial. Y dice Manola que cuando lo tenga entre sus manos lo primero que hará es "mandarlo al cielo porque desde allí estarán viéndonos mi marido y mi hijo. Nunca se puede tener todo en la vida y en este momento tan especial y bonito los tendré más aún si cabe en mis pensamientos".

Para su hijo Antonio Carmona, que tomó el testigo de su padre para comandar Terraza Carmona, este reconocimiento "es todo un orgullo" y supone un paso más para engrandecer la figura de sus progenitores: "Mi padre ya recibió el título de veratense del año y, después a título póstumo, el de Hijo Predilecto de la Ciudad de Vera. Que ahora mi madre reciba el Escudo de Oro de la provincia de Almería de manos de la Diputación Provincial es una gran satisfacción y orgullo porque se reconoce el trabajo que tanto mi padre como mi madre han llevado a cabo durante tantos años (77 años lleva ya abierta Terraza Carmona)".

"Estamos muy agradecido a la Diputación Provincial. Manola ya tiene una edad y ya no ejerce al 100% en el restaurante pero siempre está con nosotros y con sus nietos", explica Carmona.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha afirmado que “este merecido reconocimiento recae en una mujer que representa el empuje, coraje y entrega de los almerienses que con su esfuerzo han construido la provincia de Almería que hoy disfrutamos. Su trayectoria es un ejemplo para todos los almerienses, una fuente de inspiración para las nuevas generaciones que tienen en Manola un referente de trabajo, sacrificio y talento”.

García también ha destacado que “la sabiduría que Manola y su marido pusieron en Terraza Carmona la han sabido transmitir a sus hijos que siguen al frente de este negocio que ofrece una de las propuestas más valoradas de la gastronomía almeriense. Al mismo tiempo, Terraza Carmona se convierte en un establecimiento que genera riqueza y empleo difundiendo y preservando la cocina tradicional almeriense con toques de vanguardia. Difunden la excelencia de la provincia de Almería asociada a nuestra gastronomía”.

El presidente de Diputación ha valorado que Terraza Carmona ostente el honor de haberse convertido en el primer establecimiento de hostelería que pasó a formar parte de la gran familia de la marca gourmet de Diputación, ‘Sabores Almería’, que aglutina a productores agroalimentarios y empresas de distribución que trabajan “con la mejor materia prima del mundo, la que se cultiva en nuestra tierra y que se transforma en auténticas delicatesen en templos como Terraza Carmona”.

Trayectoria

En la actualidad Terraza Carmona ofrece una cocina de temporada, fresca, donde la calidad y el uso de ingredientes locales junto con la innovación en la cocina tradicional almeriense, son su seña de identidad. Los pescados, mariscos, verduras, frutas, hortalizas y carnes del propio entorno dan consistencia y conforman esos pilares fundamentales de su cocina. Siempre desde el respeto a los valores y buen hacer culinario heredado de sus progenitores.

A lo largo de su trayectoria han recibido numerosos y prestigiosos premios como Soles Repsol, el distintivo de calidad Sicted, o el premio a la Excelencia Gastronómica de Asempal, distinciones a las que el próximo 3 de junio se sumará el Escudo de Oro de la provincia de Almería para Manola Baraza, una parte indispensable de este negocio de espíritu familiar de gran calado almeriense.