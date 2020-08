Algo más de una semana después de que cerrasen dos discotecas de Mojácar por varios casos de coronavirus (luego se unieron otras dos más), la actividad es frenética en la localidad. Su alcaldesa, Rosa María Cano (PP), en el cargo desde 2007, trabaja mañana y tarde para que el municipio siga viviendo un verano normal, dentro de lo que cabe en esta "nueva normalidad".

Su mensaje es claro: "la situación no es tan alarmante como propagan algunos medios". Por eso, en esta charla con Diario de Almería insiste en que Mojácar es un destino seguro.

–Desde hace una semana Mojácar se ha convertido en el foco de atención por culpa de un brote de coronavirus en tres discotecas. ¿ Cuál es la situación real en la que se encuentra el municipio en estos momentos?

–A fecha de hoy, el total de personas que han dado positivo que viven en Mojácar es de 41, de las cuales 29 son camareros de estos locales de ocio nocturno. El resto son personas ajenas, incluso algunas de ellas han venido de fuera. Hasta el 29 de julio Mojácar no tuvo ningún caso, hasta que saltó esta alerta. Las autoridades sanitarias actuaron rápidamente detectando y aislando los casos. Para garantizar el control del virus, se ha instalado en el municipio un ‘autocovid’ que está realizando PCR, previa cita, a todas las personas que hayan tenido vinculación de algún modo con estos locales de ocio.

–Dice que hay casi 30 camareros contagiados. Usted apuntaba a que puede deberse a las circunstancias en las que viven, parecido a la de los temporeros en la agricultura. ¿Qué cree usted o qué sabe que ha podido pasar para que sucediera?

–Según se nos informó, los primeros positivos se detectan efectivamente entre los trabajadores de estos locales que, por razones de convivencia o relación , tienen contactos estrechos. Los alquileres en verano son considerables, por lo que no les queda más remedio que compartir apartamento. Muchos de ellos están integrados por camareros de distintos establecimientos. Esta es la causa por lo que el mayor número de contagios se dan en este gremio y entre los distintos locales de ocio.

–Hubo medios que publicaron vídeos de supuestas fiestas en las discotecas sin guardar la distancia de seguridad y sin usar mascarillas ¿Los locales implicados han incumplido las normas de Sanidad para la lucha contra el coronavirus?

–Desde que se abrieron, la Policía Local de Mojácar ha visitado y controlado constantemente los locales, comprobando que se cumple con la legalidad en vigor y por supuesto con las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, etcétera. Hace poco la Junta modificó las medidas para el ocio nocturno, como el aforo limitado, horario de cierre a las 5 de la mañana, grupos de hasta 12 personas en la misma mesa, etc. Estas y otras medidas son observadas por las empresas. Evidentemente no tenemos de forma permanente a policías en estos locales, sino que van pasando todos los días varias veces. Los casos entre la clientela son bajos. De hecho, si los camareros no hubieran cumplido con las normas de seguridad, hoy por hoy los resultados no serían estos. Habría más casos.

Sé que habido casos que se han asociado a los locales de ocio de Mojácar pero yo no lo tengo tan claro. Esas personas perfectamente podían haber venido infectadas ya a Mojácar. Estamos indignados con los medios que falsean la realidad actual en nuestro municipio.

Es muy fácil que lo pueda comprobar por cualquiera en la web oficial de la Junta de Andalucía: nosotros al día de hoy tenemos 41 casos. El contagio entre todos ellos es consecuencia de la relajación en las normas: han dejado de usar las mascarillas, pero como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Yo en mi casa tampoco llevo mascarilla.

–¿Cree que se podría haber evitado el brote de alguna forma o esto es casi una lotería?

–Este brote y todos en general que están surgiendo en nuestro país se pueden evitar con una concienciación grande por parte de la sociedad. El virus afecta a todos, no importa la edad. Ser jóvenes no nos hace inmunes. Llevar y usar las mascarillas de forma continuada y correcta puede evitar estos repuntes que estamos sufriendo. Mojácar recibe diariamente a miles de personas, con procedencia de diversas regiones españolas y también de otros países. El comportamiento correcto de todos es la clave.

–Mojácar empezó el verano con unas cifras relativamente buenas. ¿Este brote ha provocado cancelaciones o cree que podría hacer que haya quien decida cambiar de destino?

–Hemos sondeado entre los hoteleros, y efectivamente las cifras generales de julio han sido bastante buenas, a pesar de las previsiones que tenían o si las comparamos con otros destinos. Ahora en agosto, ha crecido en todo el país y en general en Europa el número de casos positivos, lo que hace que las reservas nos lleguen con mayor lentitud y con las fechas más cercanas al viaje. Pero afortunadamente siguen llegando. No tenemos cancelaciones que tengan que ver con el cierre momentáneo de estos locales. Detectamos que muchas personas que nos visitan entienden que 40 casos positivos, totalmente aislados y controlados, en una población de miles de personas, no tiene por qué afectar a su seguridad, especialmente cuando vienen de lugares donde el COVID-19 afectó mucho en el inicio de la pandemia.

Las personas que han elegido Mojácar para sus vacaciones son conocedoras de cómo es nuestro destino, de la gestión que hacemos en este sentido. Desde la Oficina de Turismo les informamos que seguimos viviendo esta nueva normalidad, como siempre.

Tenemos excelentes profesionales en todos los eslabones de la cadena turística. Nuestros hoteleros, restaurantes, empresas de ocio, deportivas , tiendas y demás son de fiar. Mojácar es un destino de espacios abiertos, tranquilo, lleno de terrazas, de miradores y con magníficas playas que están controladas. No olvidemos que tenemos siete galardones SICTED, seis banderas azules y 17 km de costa para disfrutar. Mojácar es un destino lejos de estar masificado. Siguiendo las medidas que siguen en sus ciudades no van a tener problemas.

–De sobra es sabido que Rosa María Cano lleva años trabajando para potenciar Mojácar como destino turístico familiar por encima de ser un destino de fiesta. ¿Situaciones como esta le hacen reafirmarse más en esta apuesta?

–Mojácar ha sido siempre un destino especial, donde han convivido de forma equilibrada diversos segmentos de turismo: el turismo familiar (de hecho hemos sido el primer municipio de Andalucía en conseguir dicho sello de calidad), el turismo deportivo (ciclistas, buceo, golf, senderismo...), el turismo cultural (historia, arte, música) y también el ocio para todas las edades. Lo ideal es el equilibrio.

–Hablando de ocio nocturno es imposible no preguntarle por las quejas de Maui Beach. Hace unos días anunciaron que le han denunciado por “prevaricación” por omisión y extorsión”. ¿Le preocupa esta denuncia? ¿Cómo responde a esas acusaciones?

–No es agradable que el ejercicio de tus funciones como edil, surjan denuncias por hacer cumplir la ley. Pero en todo caso, para eso están los juzgados: para dirimir quién tiene la razón.

–En otro orden de cosas, ¿qué medidas están implementando desde el Ayuntamiento de Mojácar para luchar contra la pandemia?

–Desde el minuto uno tenemos habilitado un plan especial de contingencia en playas, un plan especial de desinfección del municipio y los lugares públicos, adoptando protocolos específicos. Nos hemos formado en ello y estamos haciendo implementar las medidas de seguridad que son pertinentes para luchar contra este virus.

Tenemos un dispositivo especial de asistencia al aislado, de modo que les recogemos la basura, realizamos sus compras de supermercado, tabaco, medicinas, y demás para que se garantice en todo momento el aislamiento completo y control. Trabajamos en continua comunicación con el delegado de Salud y estamos a su entera disposición.

Además, estamos trabajando para ayudar a las personas que debido a la situación actual están pasándolo mal.

–Dejando aparte las consecuencias que pueda tener el brote del ocio nocturno. ¿Qué previsiones tienen para este verano en cuanto al turismo? ¿Va a poder capear bien la crisis?

–La primera crisis es la sanitaria, y en ella estamos inmersos prácticamente todos los habitantes del planeta. Ojalá que termine pronto y se pueda restablecer una normalidad sobre la que empezar a reconstruir la economía global.

El verano, en general, va a depender del aumento de contagios en nuestro país. Ya otros mercados internacionales que suelen ser clientes asiduos de Mojácar tienen tasas muy similares o han impuesto medidas restrictivas para visitar España ( Bélgica, Reino Unido, etc.).

Este equipo de gobierno está como siempre, trabajando con todas sus fuerzas por Mojácar, por los mojaqueros y sus empresarios.

–Usted lleva muchos años en política y ha capeado muchas crisis. ¿Cree que esta es la peor a la que se ha tenido que enfrentar? ¿ Cuál piensa que es la receta, si es que la hay, para revitalizar Mojácar y la comarca?

–No lo digo yo, son datos absolutos de economía global, hay muchos economistas que hablan de una crisis comparable, en términos humanos y económicos, a la Segunda Guerra Mundial.

Yo quiero pensar que entre todos, con las medidas adecuadas, ahora que todos las conocemos, paremos este virus y sigamos trabajando.

Soy positiva, porque veo que a pesar de la situación general, Mojácar sigue controlando la situación y hoy las calles del pueblo y sus playas, viven de nuevo un típico fin de semana de agosto, lleno de visitantes. La normalidad, entre las personas que nos visitan, que están comprando o tomando algo en las terrazas de los restaurantes es absoluta. Con su mascarilla, guardando distancias y con su limpieza de manos, están disfrutando de sus vacaciones. La receta para ello es trabajar, implicarse y comunicar cómo es la realidad.