La Mojonera y la presión vecinal consiguen que la Junta estudie dotarle de nuevo de Urgencias

Llegaron a recoger casi 4.000 firmas el año pasado. Se manifestaron en las calles de la capital en noviembre. Y hoy, tres meses después, las protestas parece ser que han dado sus frutos para los vecinos de La Mojonera que llevan varios años quejándose por los problemas que padecen en su centro de salud y que les lleva a desplazarse hasta Vícar si hay una urgencia o la casi imposibilidad de conseguir una cita médica.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Salud, Ana Morales, se han reunido de nuevo con el delegado territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y la gerente de Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada, para volver a insistir en un tema que es de vital importancia para el municipio mojonero y para la atención a necesidades básicas de todos sus vecinos en materia de salud y han arrancado del responsable de la Junta el compromiso de "estudiar la situación".

Un encuentro durante el que el primer edil le volvió a trasladar al responsable de Salud en Almería todas las quejas de los vecinos y vecinas de La Mojonera acerca del mal funcionamiento de sus centros de salud y no dudó en reiterar la exigencia de que la Mojonera vuelva a tener una única Unidad de Gestión, para que los Centros de Salud de La Mojonera y La Venta del Viso vuelvan a funcionar correctamente, atendiendo las necesidades de los mojoneros y mojoneras.

En este sentido, el máximo responsable municipal insistió en que la recuperación de la Unidad de Gestión permitiría "eliminar la larga espera que debe hacer un vecino o vecina para conseguir una cita con su médico, que alcanza en muchos casos los 15 días de espera, algo que no se puede consentir cuando estamos hablando de salud".

De igual forma, José Miguel Hernández solicitó que sea atendida la petición "de que se permita obtener una cita en mostrador para días sucesivos, si en el momento de la solicitud no quedan citas disponibles para el mismo día, evitando a los vecinos tener que volver a hacer cola al día siguiente, desde horas muy tempranas y con el agravante de tener que realizar esa larga espera fuera del Centro de Salud". En este punto el alcalde hizo hincapié en que no es de recibo que una persona que está enferma y se encuentra mal, personas mayores o niños tengan que estar a la intemperie en días de viento como el de hoy, de lluvia o frío a la espera que de abra sus puertas el centro de salud para tratar de conseguir una cita médica para el día.

Otro de los asuntos que se puso sobre la mesa en la reunión fue la petición de que los usuarios de La Mojonera "vuelvan a ser atendido en el propio Centro de Salud de La Mojonera, para no tener que desplazarse en horario de atención médica, de 8 a 20 horas, al Centro de Salud de Vícar para ser atendido por un médico".

Estudiar la situación

Una reunión en la que el alcalde de La Mojonera obtuvo el compromiso del delegado de Salud de "estudiar la situación", ante las reiteradas quejas que están teniendo desde La Mojonera con respecto al Centro de Salud y valorar la separación de La Mojonera y Vícar como Unidad de Gestión, ante la evidencia de que la situación en el Centro de Salud de La Mojonera, con la organización actual, no mejora, así como la posible creación de un servicio de Urgencias 24 horas en el municipio.

Por otra parte, Juan de la Cruz Belmonte también se comprometió a solucionar el problema de las aplicaciones de Salud Responde y Clic Salud, que evita que los usuarios de La Mojonera puedan conseguir citas médicas con mayor antelación y que relacionó con un error informático.

Asimismo, el delegado territorial de Salud y la Gerente de Distrito Poniente informaron al primer edil de que en breve llegarán nuevas mejoras al Centro de Salud de su municipio, como la instalación de una Unidad de Radiología, que evitará tener que desplazarse a Roquetas o al Hospital de Poniente para hacerse una radiografía o realizar una consulta de cirugía menor. Esta nueva incorporación generará una mayor cobertura y mejora de los servicios a los vecinos y vecinas de La Mojonera.

Negativa estos meses

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha sido muy tajante a la hora de responder a la manifestación que tuvo lugar en las puertas de la Delegación del Gobierno por parte de unos 150 vecinos de La Mojonera, con su alcalde al frente José Miguel Hernández, pidiendo más médicos en el centro de salud para evitar las colas que soportan a diario para recibir atención médica y que en muchos casos les obligan a desplazarse hasta el municipio vecino de Vícar. "La asistencia está garantizada", espeta un comunicado remitido a los medios de comunicación. Además insisten en que "no se ha eliminado el servicio de urgencias porque no existía y no se considera necesario crearlo".

En el mismo, se indica que actualmente el centro de salud de La Mojonera cuenta con cinco médicos de familia y dos pediatras para atender a una población de 13.000 usuarios incluyendo Llanos de Vícar y Venta El Viso y que siendo así "la demora media para la obtención de citas médicas es de 3,5 días para consulta telefónica y 0,8 para consulta presencial".