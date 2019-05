Antonio Pascual: “El PSOE pinta una imagen tétrica de Olula, alejada de la realidad”

Busca su tercera legislatura, ¿qué propuestas novedosas lleva en su programa?

–Nuestro programa de gobierno recoge 56 compromisos, 34 iniciativas y 32 propuestas para los vecinos. Entre las más destacadas cabe señalar el nuevo acceso para el barrio de Huitar a la altura de la Ciudad de la Cultura, que pronto será una realidad, un auditorio con un aforo próximo a las mil butacas o una rotonda que mejore la movilidad en la actual raqueta al pasar ‘La Tejera’, además de contemplar actuaciones de mejora en todos los barrios.

A lo largo de estos ocho años de gobierno, ¿de qué proyectos se siente más orgulloso?

–Han sido numerosos, por eso nadie entiende el mantra que interesadamente pretende calar el PSOE, pintando una Olula tétrica, alejado por completo de la realidad. Por suerte los ciudadanos pueden ver cómo se ha avanzado con sus propios ojos y nosotros vendemos una Olula en positivo porque nuestro pueblo nos ilusiona. Por citar algunas actuaciones, hemos reformado el Centro ‘Ver de Olula’ para niños con capacidades especiales, se logró la conexión con Fines por la Vía Verde a través de una pasarela peatonal, se ha remodelado el parque de la urbanización Europa, se está asfaltando todo el Polígono Industrial, la ‘Ciudad de la Cultura’ se consolida, hicimos la Casa de la Música, va a hacerse un Gimnasio, hemos logrado acabar el nuevo Centro de Salud, a punto de entrar en funcionamiento, y hemos reformado la Plaza de los Bancos para embellecer el casco antiguo con un proyecto innovador que ha contado con el asesoramiento de arquitectos de prestigio.

El PSOE huye de lo que llaman proyectos faraónicos.

–Al menos en eso son coherentes porque empezaron el nuevo Centro de Salud y no tuvieron pantalones de terminarlo. Hemos tenido que hacerlo nosotros. 3’1 millones de euros ha costado, más de la mitad del bolsillo de todos los olulenses por el convenio que suscribieron en su día con Salud.

El candidato socialista le afea que hayan actualizado el agua...

–Ellos mejor que nadie, porque gobernaron ocho años, saben que la tasa no se revisaba desde 1994 y la deuda se estaba acumulando como una bola de nieve, al punto de alcanzar 1’6 millones de euros, lo que hacía peligrar el futuro de las generaciones venideras. Se negoció con Galasa (encargada de la depuración) y Gestagua (del ciclo integral del agua) para reducirla y no hubo más remedio que actualizar la tarifa. En Olula, por desgracia, no hay pozos de agua potable por muchos intentos que se han hecho y para abastecer a los hogares se compra a ‘Aguas del Almanzora’ a través de la conexión con el trasvase del Negratín, y eso la encarece. Hablan de rescatar el servicio, algunos pueblos también amagaron a la ligera con salirse del Consorcio de Residuos y esa amenaza nunca se formalizó porque carecen de las infraestructuras necesarias para asumir esa competencia. Es una aventura.

¿Qué hay de cierto en los problemas en materia de seguridad ciudadana?

–En esta cuestión el PSOE está intentando sacar rédito político y puede que el tiro le salga por la culata. A día de hoy el servicio está cubierto con dos agentes con plaza en Olula y hasta cuatro realizando comisiones especiales, además de contar con el cuartel de la Guardia Civil. El mayor problema, a mi modo de ver, radica en que los salarios de los agentes están muy ajustados, pero para eso trabajamos en una RPT que logre mejorarlos, no solo los del cuerpo, sino los de todos los trabajadores municipales. Ya sacamos un comunicado de prensa respaldando la labor de nuestro jefe de policía y explicando por qué hay varios agentes comisionados en otros municipios. La idea es convocar nuevas plazas.

–¿Cómo se ha comportado el desempleo durante sus mandatos?

Según los datos del SEPE [Servicio Estatal Público de Empleo] en 2011, cuando accedimos al gobierno municipal, Olula contaba con 988 parados, el 32% de la población activa, y en la actualidad son 622, el 19%. Son 366 personas menos, pero siguen siendo muchas, y continuaremos trabajando para rebajar dicha cifra.Es obvio que las políticas de empleo no son competencia directa de un Ayuntamiento, pero nos hemos adherido a los talleres de empleo ofertados por la Junta, al programa puesto en marcha por Cruz Roja o a los cursos de formación impartidos por la Mancomunidad del Almanzora. Además estamos logrando dinamizar la economía local, antes muy enfocada a la industria del mármol, y que además de fortalecer nuestro tejido comercial y de servicios, ahora también cuenta con un incipiente sector turístico gracias a habernos convertido en la capital cultural de la comarca.

¿Con qué lista concurre a los comicios del domingo?

–Es una lista bastante renovada, continúan conmigo tres concejales que acumulan ocho años de experiencia en la gestión y hemos incorporado a gente joven y sobradamente capacitada, con mucha ilusión para trabajar por su pueblo. Es un equipo fuerte y unido, que no dudó en dar un paso al frente al ver que durante estos ocho años nuestra gestión ha sido eficaz y progresista.