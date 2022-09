Reclaman al alcalde que acabe con los socavones de la Rambla de Albox

La nueva Ejecutiva del PSOE de Albox ha denunciado el “estado penoso” en que se encuentra la rambla del municipio y ha solicitado al alcalde que ejerza sus competencias “o que lo reclame a quien las tenga” y que adecente este “espacio fundamental” para la vida de los albojenses y visitantes.

“Son numerosos los socavones y las grietas que se han producido como consecuencia de las lluvias o el paso de vehículos, sin que el Ayuntamiento de Albox haya hecho nada por taparlos, en una dejación de funciones nunca vista en la historia de nuestro municipio”, han comentado los socialistas quienes añaden que a los albojenses “no nos importan los pulsos personales del alcalde con la Delegación de Medio Ambiente ni tampoco sus procedimientos judiciales, lo que queremos es que el ayuntamiento acabe de una vez con el estado ruinoso en que se encuentra nuestra rambla”.

Desde el PSOE de Albox recuerdan que el regidor se comprometió públicamente en mayo a adecentar la rambla aplicando zahorra artificial “y pasados tres meses aún no ha cumplido”, le han afeado. “Vista esta situación, el PSOE de Albox pasó a recordárselo públicamente en redes sociales, y la respuesta de este fue borrar el comentario y bloquear a nuestro partido en Facebook”, han denunciado. “Esto, además de dar muestra de que al alcalde no le gusta el debate cuando claramente no lleva razón, nos dice a las claras que Torrecillas no está dispuesto a cumplir con su palabra y piensa seguir abandonando a su suerte este espacio fundamental para nuestro pueblo”.

Los socialistas piden al alcalde “que rectifique, que cumpla con su palabra y que acabe con el perjuicio que supone para todos el estado actual de la rambla de Albox”. Igualmente, anuncian “desde la nueva Ejecutiva del PSOE de Albox nos ponemos a su disposición para encontrar la mejor solución a este problema”.