La Diputación une a los 103 municipios de Almería contra el machismo

La Diputación de Almería ha entregado esta mañana en el Auditorio de Roquetas de Mar a los ayuntamiento de la provincia 103 señales de tráfico que de forma simbólica pretenden llevar por la provincia el mensaje de “que la violencia machista no se va a permitir”. Con este gesto, la Institución Provincial quiere concienciar a la sociedad y visibilizar esta lacra que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 44 mujeres en nuestro país.

La señal de ‘Prohibido’ (de forma similar a la de prohibido el paso de tráfico pero en forma de corazón que muestra visualmente el rechazo frontal a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones) forma parte de una campaña coordinada entre las ocho diputaciones andaluzas que trabajan, de forma unida desde hace más de diez años, en materia de igualdad y de forma preventiva, en el ámbito de la violencia contra las mujeres.

Autocrítica No podemos mirar para un lado, algo estamos haciendo mal cuando esto sigue pasando

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar unidos para poner fin a esta lacra: “Si hay temas en los que tenemos que trabajar todos unidos es en estos. Tenemos que concienciar a la sociedad que no se puede perder el respeto, que no se puede permitir la degradación de la mujer bajo ningún concepto. No podemos quedarnos de brazos cruzados, este año han sido asesinadas a manos de sus parejas 44 mujeres y no podemos permitir que esto siga pasando. Con que solo hubiera un asesinato, estaríamos diciendo lo mismo”.

En este sentido, el presidente ha subrayado la estrecha colaboración que hay entre las ocho diputaciones andaluzas en materia de Igualdad: “Llevamos 10 años trabajando de forma conjunta para diseñar las campañas de concienciación e iniciativas para la lucha contra la Violencia de Género. Estas señales de tráfico son una forma de mostrar, de modo simbólico pero visible a toda la sociedad, el rechazo y la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Gabriel Amat "Tenemos que concienciar a la sociedad que no se puede perder el respeto, que no se puede permitir la degradación de la mujer bajo ningún concepto"

Por su parte, el vicepresidente, Javier A. García, ha sido el encargado de leer el manifiesto del 25-N aprobado por unanimidad en el Pleno de la Diputación. “La violencia machista sigue siendo un lastre en la sociedad libre y democrática en la que vivimos. A día de hoy, seguimos contando mujeres asesinadas, violadas, vejadas, acosadas, agresiones múltiples. En lo que va de año 44 mujeres han sido asesinadas. No podemos mirar para un lado, algo estamos haciendo mal cuando esto sigue pasando y necesitamos un compromiso de todos para luchar sin fisuras contra todas las violencias”.

Javier A. García "A día de hoy, seguimos contando mujeres asesinadas, violadas, vejadas, acosadas, agresiones múltiples."

Esta campaña parte del objetivo que se marcaron las ocho diputaciones de la necesidad de trasladar el mensaje de que la Violencia Machista existe, pero no se va a permitir. Con la entrega de las señales a los 103 municipios, la Diputación y los ayuntamientos de toda la provincia, se unen para concienciar y sensibilizar a la sociedad contra la violencia machista.

Desde hace más de diez años, las Áreas de Igualdad de las Diputaciones andaluzas celebran reuniones periódicas para coordinar acciones, debatir proyectos para la igualdad en las provincias e intercambiar buenas prácticas. Se trata de actuaciones que complementan y mejoran las políticas de igualdad desarrolladas por las corporaciones locales. Como resultado de estos encuentros, se suelen acordar campañas conjuntas conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres y del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Para promover y fomentar la igualdad en la provincia, así como realizar diferentes proyectos en materia de sensibilización contra la violencia de género, la Diputación ha invertido 17 millones de euros desde 2011 con fondos 100% propios. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en estos siete años destaca la creación del Consejo de la Mujer (que integran 83 asociaciones y entidades de toda la provincia), el Centro de Atención Integral (CAI) a mujeres y menores víctimas, el programa de recuperación de víctimas en el que han participado un centenar de mujeres así como las actuaciones de prevención en casos de violencia de género que han motivado cerca de diez mil intervenciones en toda la geografía almeriense.