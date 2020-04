–¿Cuál es la situación actual, grado de afectación y número de vecinos contagiados?

– Hasta el momento, se han dado dos positivos y ambos han sido de vecinos que viven en Escullar. Uno ya ha finalizado la cuarentena. Y el otro se está recuperando de una manera muy satisfactoria del contagio.

–Las Tres Villas sumó 568 vecinos en 2019, de los que 125 tienen más de 70 años. ¿Cómo llevan el confinamiento?

–La verdad es que como pueden. Tenemos el servicio de una psicóloga que se está encargando de hablar con las personas mayores. El confinamiento es duro y fastidiado, pero mucho más duro es perder la vida. Estamos ante un gran monstruo que no vemos, pero que tiene mucha fuerza y está acechando en cualquier sitio. Hay que hacer caso a las recomendaciones de la autoridades sanitarias y no debe de hacer el tonto nadie. El respeto debe de ser mutuo porque de otra forma la situación se puede disparar.

–¿Se es más o menos respetuosas con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en los pueblos pequeños como es el caso de Las Tres Villas?

–La gente se está guardando en sus casas. Pero se cae en el error de pensar que como estamos en el pueblo, el Coronavirus no nos va a llegar. No es así. Nos está llegando a todos y muchos seremos transmisores de la enfermedad si saberlo. Por eso he recomendado a mis convecinos que no tengan relación con nadie de los que convivan normalmente en su casa, por su bien y por el resto porque somos una población muy vulnerable de personas muy mayores.

–¿Qué acciones ha tomado el Ayuntamiento para atenuar en lo posible la expansión de esta pandemia?

–Hemos recibido 1500 metros de tela especial por parte Paco Hurtado, empresario agrícola, muy amigo de mi difunto padre, y hemos contactado con los ayuntamientos de la comarca de Nacimiento para ofrecerles la tela que necesiten para que sus vecinos pueden tener mascarillas. Desde el ayuntamiento hemos encargado 500 mascarillas FPP2, 1000 quirúrgicas, guantes y geles hidroalcohólicos y hemos contratado a una empresa homologada por la Junta de Andalucía para labores de desinfección contra el COVID -19 en los tres pueblos y en sus anejos, así como en todos los edificios e instalaciones municipales.

–¿Qué tipo de ayudas económicas han recibido para afrontar los gastos de esta crisis sanitaria?

– Desde Diputación hemos recibimos equipos de protección y mascarillas para el personal municipal que les permite desempeñar sus funciones de forma segura. La Junta de Andalucía se ha comprometido a entregar ayudas a los ayuntamientos de menos de 1500 habitantes para afrontar los gastos derivados de esta crisis. Cada desinfección, y ya se han realizado cuatro o cinco, suponen un desembolso de entre 4000 y 5000 euros.

–¿Cómo es la actividad municipal del día a día?

– La atención al público en el ayuntamiento está cerrada desde el 12 de marzo. Los funcionarios están teletrabajando desde sus casas y las gestiones se atienden de forma telemática o telefónica, del mismo modo que ocurre con los Centros Guadalinfos. Pero la actividad municipal no está parada ni mucho menos. Hay servicios mínimos y se atienden a averías de agua y otro tipo de cuestiones. También el próximo jueves, día 23, tenemos previsto realizar una sesión plenaria que será por vía telemática y las reuniones las están celebrando de este modo.

–¿Qué proyectos municipales están paralizados por culpa del Covid-19?

– Los de la nave de Escullar y la Residencia de la Tercera Edad. No se han podido paralizar antes debido a las características especiales del tipo de obra, en el caso de la residencia. Se ha tendido que redactar un plan de paralización junto con un plan de prevención especial así como adecuar la obra a las medidas seguridad para evitar posibles accidentes durante la paralización de las obras, tal y como nos obliga la ley. También el Ayuntamiento ha tenido que contratar una empresa de seguridad que se encarga del control y vigilancia de la obra. Una vez realizados todos estos tramites, se ha redactado el acta de paralización de la obra.

–En su caso particular, cómo esta gestionado esta crisis sanitaria y cómo se maneja para gestionar las cuestiones municipales?

–Soy una persona de alto riesgo debido a que soy diabética y tengo otras patologías que arrastro. Por mi bien y el del resto no salgo a la calle y cumplo al 100% las indicaciones que nos hacen las autoridades sanitarias porque desde mi sensibilidad no me alcanza tanto dolor. Los asuntos municipales los gestiono desde mi casa por teléfono o bien vía online. Estamos ante un monstruo gigante, aunque no le veamos, y nos ha superado a todos.