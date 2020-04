¿Cómo surge la plataforma Salva Nuestros Negocios?

Nace de una iniciativa del Ayuntamiento de Olula del Río y la Asociación de Comerciantes de Olula, Acomol, en la que se reconoce la dificultad que están pasando todos los establecimientos que se encuentran cerrados al no percibir ingreso alguno pero sí que siguen teniendo la obligación de pagar sus cuotas como autónomos, alquileres… Queríamos ponerles en las manos una herramienta en la que puedan anticipar unos ingresos en estos momentos que tanto lo necesitan debido a la crisis del coronavirus. A través de ella, los vecinos, no sólo del pueblo, sino de toda la comarca e incluso de la provincia pueden comprar unos bonos en un acto de solidaridad y apoyo a este sector. Cuando decimos que los vecinos que van a comprar esos bonos no son sólo del municipio lo hacemos desde la certeza de ser la capital comercial del Almanzora. Somos conscientes que Olula es referencia en ese ámbito y en estos momentos insólitos y tan complejos tiene que seguir siéndolo.

¿En qué consiste exactamente la idea y cómo la han articulado?

Salva Nuestros Negocios es una plataforma web en la que se encuentran categorizados todos los negocios que se han adherido a ella. Para poder participar tan sólo tenemos que elegir el establecimiento al que queremos comprar el bono, seleccionar la cantidad y realizar un pago seguro a través de internet. Tanto el usuario como establecimiento recibe un cupón con un código único para poder canjear el bono cuando el comercio, bar, cafetería o empresa abra sus puertas. Así, todos ganan. Los establecimientos reciben dinero por adelantado ahora que no tienen otra fuente de ingresos y los usuarios obtienen un 20% de bonificación en su compra. De esta forma, si compran un bono de 20 €, recibirán 24 € para consumir, o si compran un bono de 50 € recibirán 60 € para ser canjeados, por poner de ejemplo dos de las cuatro opciones disponibles.

¿Cuántos establecimientos se han interesado ya por participar en la iniciativa?

Ya están inscritos más de 30 establecimientos, pero esperamos que poco a poco se vayan sumando un mayor número de ellos. Recordemos que Olula del Río tiene un tejido muy importante en cuanto al sector servicios se refiere, con más de 400 establecimientos abiertos a día 31 de diciembre de 2019 según el observatorio ARGOS de la Junta de Andalucía. Esto nos posiciona a la cabeza del sector terciario en el Almanzora y nos convierte en una de las referencias comerciales y hosteleros de toda la provincia. Estamos seguros que esta grave crisis sanitaria, social y económica tan sólo supondrá un pequeño freno a la dinámica positiva de crecimiento en nuestro municipio y que tras la vuelta a la normalidad no sólo recuperaremos los niveles que teníamos antes de que comenzara este fatídico año 2020, sino que los superaremos gracias a las medidas de estímulo y apoyo al sector que desde el Ayuntamiento llevamos a cabo y sobre todo por el gran trabajo y buen hacer de todos nuestros comercios, bares, restaurantes, cafeterías…

Además de prestar el soporte, ¿en qué medida colabora el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento, además de proporcionar la plataforma, coordina el ingreso del importe de los bonos adquiridos a los beneficiarios, asesora técnicamente a los establecimientos, los estimula participar y ha lanzado una campaña promocional que tiene dos objetivos bien definidos: por un lado el de captar más establecimientos para que se puedan beneficiar de esta iniciativa y por otro el de incentivar a usuarios a la compra de estos bonos. Una vez que todo esto se encuentra en marcha, nos encargamos de supervisar su correcto funcionamiento, corregir posibles incidencias, buscar alternativas para hacerla crecer para que pueda dar cobertura a más tipos de negocios y atraer más compradores de bonos.

Olula es una localidad eminentemente de servicios, ¿en qué nivel está afectando este parón derivado del estado de alarma?

Nos encontramos en un escenario desconocido para nosotros. Olula es un pueblo eminentemente de servicios y nos enorgullecemos de ello. El olulense está normalmente en la calle, en los bares, cafeterías, comprando en sus comercios y esto, efectivamente, ha supuesto un parón considerable en la actividad económica y un shock en cuanto a las costumbres sociales de nuestros vecinos. Pero nosotros creemos en Olula, en su gente, en sus negocios, en su capacidad de recuperación e innovación y en su espíritu de lucha. Estamos convencidos de que juntos vamos a salir de esta. Por eso hacemos un llamamiento a todos nuestros vecinos, para que se vuelquen a la hora de participar en esta iniciativa para ayudar a nuestros establecimientos y cuando abran sus puertas, mucho más. Entre todos podemos minimizar el duro impacto de esta crisis en nuestro pueblo. Hay que comprar más en el comercio local y apreciar, más aún, el valor humano que éste nos proporciona.

El Ayuntamiento olulense ha estado muy activo durante estos día de confinamiento con una programación virtual para entretener a sus vecinos, ¿qué acogida ha tenido y quiénes han colaborado?

Nuestra programación virtual A Olula No Hay Quien La Pare está siendo uno de los buques insignia de la gestión social del coronavirus a nivel municipal. Nuestra idea era que si los vecinos no podían salir a disfrutar de la actividades culturales, deportivas o juveniles en las que tanto participan mes tras mes de forma presencial, pues que lo hicieran a través de la oportunidad que hoy día nos brindan las redes sociales e internet. Algo así como que si Mahoma no va a la montaña, es la montaña la que va a Mahoma. La respuesta y acogida de la programación que durante estas cinco semanas ha estado en vigor ha sido apabullante. Unas 3.000 reproducciones de media en cada uno de los vídeos ha sido el resultado de estas 35 actividades que han entrado en las casas de todos aquellos que han querido disfrutar de deporte, pintura, poesía, música, cocina… Ya sólo nos queda agradecer a todos aquellos que han querido participar de forma desinteresada y se han volcado para mantener activos a nuestros vecinos. Una muestra más del espíritu de unidad de las personas que forman un gran pueblo como es Olula del Río. El pueblo de Olula les está inmensamente agradecido y yo, su alcalde, se lo quiero transmitir de la forma más sincera posible.

De cara al inicio de la llamada 'desescalada' va a ser necesario que la población disponga de mascarillas, guantes, geles, etcétera. ¿Qué medidas concretas ha tomado el Consitorio en este aspecto?

Desde el principio de esta crisis hemos estado poniendo en manos de los establecimientos abiertos del municipio equipamiento para la prevención de posibles contagios, haciéndoles entrega del mismo a cada uno de ellos. Asimismo hemos ido subiendo la disposición de estos elementos de seguridad para los vecinos con un reparto de más de 2.000 mascarillas entre algunos de los establecimientos de la localidad para que éstos los distribuyan especialmente a aquellos vecinos que las necesiten. Del mismo modo hemos coordinado a través de la respuesta a solicitudes de mascarillas en el propio ayuntamiento y mediante la entrega a domicilio de estos elementos para aquellas personas que no tengan ningún medio de hacerse con ellos. No hay que olvidar tampoco que algunos particulares y negocios del municipio, así como Acomol, que en colaboración con el Ayuntamiento pusieron a disposición de varios colectivos especialmente expuestos unos protectores faciales. Seguiremos estando al lado de los que lo necesitan y no dejaremos a ninguna persona que le haga falta una mascarilla sin ella, por ello, me gustaría recordar los teléfonos que hay a disposición de la ciudadanía para solicitarlas en el caso de no poder acceder a ellas: 673 45 71 53 y el 673 45 71 83.

¿Siguen con la desinfección de espacios públicos concurridos?

Por supuesto que sí. La limpieza y desinfección de los espacios públicos, y especialmente los que puedan estar más concurridos, está entre nuestras tareas desde el inicio del confinamiento y su exitosa realización puede que haya tenido que ver en el éxito en cuanto a la poca o nula propagación del virus en nuestro municipio. Desde el inicio, diseñamos un elaborado plan de acción para llegar a todos los barrios, calles y rincones del pueblo y dentro de nuestros limitados recursos, lo estamos consiguiendo.

¿Cómo cree que saldrá Olula de esta crisis?

En esta crisis estamos viendo cómo la gente se ha volcado para ayudar a su familia, a sus vecinos… La solidaridad del pueblo de Olula está siendo impresionante. Nos sentimos orgullos de nuestro pueblo, de nuestros sanitarios, policías, guardias civiles, de los cajeros y reponedores de supermercados, agricultores, transportistas… Estoy seguro que esta situación nos hará estar aún más unidos si cabe. La vida nos está dando una lección de la que vamos a aprender todos a la hora de valorar los pequeños detalles, querer más lo nuestro y lo que tenemos cerca. De esta crisis vamos a construir una Olula mejor.