Garrucha universaliza su gamba roja con precios populares: 222 kilos a 5 euros la ración

Entre los manjares más exquisitos de los que puede presumir la provincia de Almería está, sin duda alguna, la gamba roja de Garrucha. Un marisco propio de la zona cuya seña de identidad es su fuerte tonalidad que atesora un sabor igual de intenso y que se ha hecho merecedor de ser uno de los mayores embajadores de esta localidad de la comarca del Levante. Y hoy, vecinos y visitantes han podido degustarlo a precios populares dentro del tercer Festival Gastronómico de la Gamba Roja que se viene celebrando desde este pasado viernes y que tal y como confirma la edil de Turismo de Garrucha, Rocío Galindo, "ha sido todo un éxito de participación".

Miles de personas se han dado cita en el parking del puerto de Garrucha, en la explanada del puerto en una gran carpa como en las dos ediciones anteriores para poder saborear este preciado marisco por tan solo 5 euros la ración. En total, según señala Galindo, se han distribuido nada menos que 222 kilos de gamba roja en varias planchas gigantes habilitadas para tal efecto.

Y con ese precio, la afluencia de público ha sido "incomparable" lo que viene a refrendar que la apuesta del Ayuntamiento de Garrucha por este evento es todo un acierto tras el parón causado por la pandemia. No en vano, se han servido un total de 1840 raciones de gamba en la plancha municipal. Ya lo apuntaba ayer la alcaldesa, María López, en una entrevista para este medio al afirmar que "se está notando muchísimo que la gente estaba esperándolo con muchas ganas. En las ediciones anteriores, el día de la inauguración, al ser viernes, suele ser la jornada con menos afluencia porque la gente trabaja, pero este año, para nuestra sorpresa y alegría, ya desde el día de la inauguración, el número de asistentes fue muy superior al de ediciones anteriores".

“Lo planteamos no como un evento promocional de la gamba roja, que por sí sola ya ha conseguido nombre y posición en el mercado sobradamente contrastada, sino que más bien es un poco como devolver a la gente la confianza y el cariño con el que han contribuido a generar esa imagen. Y la mejor forma de hacerlo es permitir a todos poder degustar, por un día, este auténtico manjar de la costa de Garrucha a un precio que obviamente no es el del mercado. Así que no es una inversión en promoción, sino en mostrar gratitud a todos los que hablan de la gamba de Garrucha poniéndosela a su alcance”, explica la alcaldesa.

Así, desde la una de la tarde del viernes 21 de octubre, y tras el acto institucional que dio por inaugurado el III Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha, abrió sus puertas la carpa en la que se instalaron los estands de los diferentes establecimientos gastronómicos que participan en el recinto ferial. Además, al mismo tiempo que los adultos disfrutan de las diferentes elaboraciones con productos del mar y gambas a precios populares, se han puesto en marcha las actividades paralelas para los más pequeños, como la ludoteca, talleres de manualidades y una gran variedad de actividades educativas coordinadas por monitores infantiles.

Como novedad, este año se ha habilitado un área de aparcamiento gratuito habilitada en la zona del instituto IES Mediterráneo, junto a la cuesta de las palmeras, que ha estado conectado con el Paseo Marítimo como epicentro del evento con autobuses lanzadera cortesía de la empresa de transportes Baraza.