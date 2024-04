El Ejido sabe a habas con tocino y a fritá: 3.000 personas paladean las fiestas de San Marcos

El Parque Municipal de El Ejido ha acogido este sábado la celebración de la tradicional degustación de habas con tocino con motivo de las Fiestas de San Marcos a la que se ha sumado la fritá popular. Ambas actividades han conseguido congregar a miles de personas, ya que se han repartido un total de 6.000 raciones, 3.000 de habas y tocino y 3.000 de fritá.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha participado en esta gran ‘fiesta’ que se ha convertido en una jornada de convivencia con un gran ambiente en torno a las tradiciones y a la gastronomía que ha contado con el respaldo del sello ‘El Ejido Gourmet Quality’.

De este modo, desde primera hora de la mañana, se ha estado trabajando en la elaboración de la fritá popular. Para su cocinado se han necesitado seis sartenes de unos dos metros de longitud y 1.900 kilos de verdura con 700 kilos de pimiento de tres variedades, 300 kilos de tomate, 300 kilos de calabacín, 250 kilos de berenjena, 230 kilos de cebolla y 1.000 kilos de magro. La verdura ha sido cortesía de la cooperativa Indasol.

Reparto de pañuelos y pulseras

De forma simultánea, se ha celebrado la tradicional degustación de las habas con tocino, también en el Parque Municipal. Ambas actividades han estado amenizadas por la actuación de la Asociación Francisco Velarde y, como novedad, durante el evento se han repartido 4.000 pañuelos y las tradicionales pulseras de ‘San Marcos’.

Para completar ese ambiente festivo, el Parque Municipal ha acogido un concierto gratuito de Sergio Contreras, con su gira ‘Quién me va a querer’.

La programación por esta festividad continúa esta noche con la segunda jornada de ‘San Marco en Vivo’ con las actuaciones de Éxtasis, Malmö 040, Sidonie y We are Not Dj’s.

El domingo llegará el día grande, ya que a partir de las 10.30 horas se oficiará la misa en honor a San Marcos y después dará comienzo la Procesión-Romería con la que se engalanarán las calles para acompañar al Santo Evangelista.

Exitoso concierto de Raule

El Pabellón de Deportes de El Ejido acogió anoche la primera jornada del Festival ‘San Marcos en Vivo’, que celebra su segunda edición con un gran éxito.

Desde las 21.00 horas estuvo sonando la música de Dj Fixi, después le tocó el turno a El Jose y el plato fuerte llegó de la mano de Raule, un músico, compositor y cantante independiente de Jerez de la Frontera que fusiona flamenco, pop y funk. Comenzó su carrera en 2007 con Radio Macandé, publicando ocho discos de estudio. En 2015 se separó de la citada banda y comenzó su carrera en solitario donde ha logrado éxitos como ‘Cómo no te voy a querer’, ‘Colega antibalas’, ‘Yo quiero una vida contigo’, ‘Cruje la cama’ o ‘La Depuradora’, entre otros, que sonaron anoche en El Ejido.

La celebración de ‘San Marcos en Vivo’ es una de las grandes apuestas musicales para las Fiestas de San Marcos de El Ejido. La edil Elena Gómez ha subrayado que “en 2023 arrancamos con la primera edición de una manera muy ambiciosa, con la intención de que año tras año se vaya posicionando como un festival de referencia en la comarca y en la provincia, ya que no es solo un festival, sino que se configura como una experiencia musical única, en la que ofrecemos a los ejidenses y visitantes de todas las edades que llegan hasta nuestro municipio, dos noches llenas de ritmo, diversión y momentos inolvidables”.