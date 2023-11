Las castañas al fuego y tarde de convivencia divertida entre los usuarios de Down El Ejido

Estamos en el mes de noviembre y eso es sinónimo de otoño, de días de calor y frío. De las visitas a los que ya no están y de las primeras gotas de lluvia, en la provincia de Almería poca cosa. También en el mes once del calendario es ansiado por los ofertones en el ‘Black Friday’ y, por su puesto, también por las ricas castañas asadas, cuyo olor tienen la capacidad de resucitar a cualquiera. Es por ello que llegados a este mes de noviembre, Down El Ejido ha celebrado su tradicional ‘Castañada’, junto a su sede ubicada en la calle Segovia. Un año más, se ha configurado como una tarde de convivencia entre los usuarios de la asociación, familiares y profesionales. Las concejalas María del Mar Martínez y Delia Mira han acompañado a la presidenta, Inmaculada García, en esta actividad que de la programación por la XI Semana de la Discapacidad.