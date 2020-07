Un positivo en una banda de música de El Ejido obliga a realizar PCR a todos sus miembros

El Ejido es uno de los municipios de la provincia donde más positivos por nuevos rebrotes se están produciendo en las últimas horas. Uno de esos positivos, confirmado por la Junta de Andalucía, se ha producido en la Agrupación Musical Santa María de la Paz de la propia localidad.

Precisamente ha sido la formación quien ha lanzado un comunicado oficial confirmando esta noticia. “Esta persona se encuentra bien y aislada. Tras tener conocimiento de ello, el resto de los miembros de la banda, familiares y allegados nos hemos realizado la prueba correspondiente de PCR que ha dado, como resultado, en el 100% de los casos negativa”.

Junto a esto, afirmaron desde la banda, “es prioritario no desinformar porque este tipo de noticias pueden llevar a equívocos, generar alarma social y producir nerviosismo”. No obstante, indicaron, “no podemos bajar la guardia y por ello, desde la formación, vamos a continuar siendo muy cautelosos, respetando y cumpliendo con la normativa y recomendaciones sanitarias para prevenir y controlar el virus”.

Hay que recordar que en la localidad ejidense se han registrado en los últimos días 129 positivos confirmados, siendo el foco donde más contagiados hay de todo el poniente almeriense.