El Ayuntamiento de Níjar, en contra del parque eólico en Cabo de Gata

El Ayuntamiento de Níjar se ha manifestado contrario al proyecto de instalación de un parque eólico marino frente a la costa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que ocupará una extensión aproximada de 70 kilómetros cuadrados y una veintena de molinos eólicos de 261 metros de altura.

El consistorio ha remitido un informe donde detalla sus argumentos a la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Los aerogeneradores “serán visibles desde la Amatista y la Isleta del Moro, habría que suponer que también desde todas las playas desde San José hasta Agua Amarga, aunque sólo está estudiado el impacto paisajístico desde estos dos miradores “, señaló Yolanda Lozano, portavoz del equipo municipal de gobierno del PSOE en la última sesión plenaria de la Corporación Municipal.

A juicio del Ayuntamiento nijareño, esta instalación va a “desnaturalizar el paisaje de la zona, uno de los valores ambientales del Parque Natural y el gran atractivo turístico de la Costa de Níjar. Los perjuicios ambientales y económicos pueden ser muy graves”, recoge el consistorio en su alegaciones a este proyecto, que se encuentra en fas de consultas previas el trámite para la evaluación ambiental.

El ayuntamiento manifiesta su oposición a la autorización de Parque Eólico Marino Mar de Ágata, en tanto que no se garantice que no existe impacto paisajístico. Es decir, que los aerogeneradores no sean visibles desde las playas, los núcleos urbanos costeros, miradores e itinerarios panorámicos más significativos”. señaló Lozano en el turno de ruegos y preguntas del último Pleno.

El proyecto ha suscitado una gran reacción por parte de vecinos, asociaciones y movimientos ecologistas que han suscrito, a través del conocido portal change.org la petición al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable.

La instalación de este parque eólico supone, para los firmantes, un “importante impacto paisajístico por la distorsión artificial que causa en el litoral. Su instalación resulta inadmisible, ya que será visible durante el día desde muchos kilómetros de la costa y durante la noche luces intermitentes irrumpirán en el cielo nocturno sobre el horizonte” argumentan.

El parque eólico se sitúa cerca de una Zona de Especial Protección para las Aves, de una Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000, de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar y de una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo .“La fauna no entiende de límites administrativos y esos límites legales que se trazan sobre un papel no les van a proteger de un parque eólico situado a menos de 5 km del límite de la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar” añaden