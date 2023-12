La XIV edición de la San Silvestre de Níjar cierra hoy su plazo de inscripción

La decimocuarta edición de la San Silvestre Comarca de Níjar cierra este miércoles su plazo de inscripción a las 23:59 horas y se disputará en la matinal de este sábado en la barriada de Campohermoso, bajo la organización del Ayuntamiento y con el patrocinio principal de Bio Coproníjar, Cajamar y la Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar (CUCN).

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web: www.comunitysport.com. Se espera que participen cientos de corredores de todas las edades. El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha animado a los nijareños a participar en un evento deportivo que este año cumplirá 14 años, y que sirve “para pasar un día de Navidad muy especial, haciendo deporte en familia, o con los amigos, de una manera divertida y original”.

Esta prueba deportiva navideña arrancará a las 10: 30 horas sobre un circuito circular de 4,6 kilómetros, para la categoría de adultos. La salida estará situada en la carretera Las Negras frente Plaza Municipal de Abastos de Campohermoso y la meta se ubicará en Calle Pino frente Oficina Municipal de Plaza Colonización de Campohermoso. La salida dei la carrera de menores (Prebenjamín a Cadete), con salida en grupo, será a las 10:00 horas sobre una distancia de 700 metros.

Las categorías participantes son la sénior, para deportistas de 20 a 34 años; veterano A, de 35 a 49 años; veterano B, de 50 años en adelante; júnior, de 18 y 19 años; cadetes, de 14 y 15 años; infantiles, 12 y 13 años; alevines, 10 y 11 años, benjamines, 8 y 9 años y prebenjamines, de 7 años. Se establecerá una clasificación de atletas locales masculina y femenina.

Las inscripciones para participar tienen un coste de 8 euros para atletas federados, de juvenil a veteranos, y de 10 euros para atletas no federados. Se podrán realizar el mismo día de la prueba, si no se superan el cupo de 500 participantes, de 08:30 a 09:30 horas en la Plaza Colonización (Calle Pino), junto a Oficina Municipal.La de Níjar es una prueba desenfada y la más familiar, donde buena parte de sus atletas corren disfrazados con diseños coloristas y variopintos, que optan a premios y regalos, y establece clasificaciones finales. Los ganadores absolutos de la XIII edición fueron Ahmed Kanafi y Noemí Cabezas entre 200 participantes en distintas categorías.La San Silvestre 2023 se adelanta un par de semanas, ya que la pasada edición se disputó el 8 de enero, ha reducido las distancias y ha incrementado el precio de las inscripciones, de 4 a 8 euros para federados y de 6 a 10 euros para no federados.