Los nombres propios de la nueva estructura de la Diputación Provincial

La Diputación Provincial de Almería renueva sus ámbitos de actuación para trabajar por lo que serán las prioridades de los próximos cuatro años. El presidente de la Institución, Javier Aureliano García, ha desgranado las áreas que desempeñarán los 14 diputados del Partido Popular.

Los cargos serán los siguientes:

Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo: Fernando Giménez .

. Delegación Especial de Nuevas Tecnologías, Seguridad y Vivienda: Domingo Fernández .

. Delegación Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa: Carmen Navarro .

. Área de Hacienda: Álvaro Izquierdo .

. Área de Fomento y Medio Ambiente: Fomento y Medio Ambiente: Óscar Liria .

. Delegación Especial de Fomento de Empleo Agrario: Matilde Díaz .

. Bienestar Social: Ángeles Martínez .

. Delegación Especial de Igualdad y Familia: Carmen Belén López .

. Área de Asistencia a Municipios: Eugenio Gonzálvez .

. Área de Recursos Humanos: Ángel Escobar .

. Área de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior: Antonio Jesús Rodríguez .Área de Cultura y Cine: Manuel Guzmán de la Roza .

.Área de Cultura y Cine: . Área de Deportes y Juventud: María Luisa Cruz Escudero.

Además, Fernando Giménez será el portavoz del equipo de Gobierno y habrá tres vicepresidencias: Ángel Escobar será vicepresidente primero; Ángeles Martínez, vicepresidenta segunda; y Óscar Liria, vicepresidente tercero. Los plenos ordinarios serán los últimos viernes de cada mes y lo lunes se procederá a las juntas de Gobierno.

Javier A. García ha asegurado que la nueva estructura ya está funcionando: "Ayer fue cuando se constituyó y se conformó. Cuento con los mejores, están todos muy ilusionados y es un equipo muy unido. Desde esta mañana estamos trabajando y a partir de ahora cada uno se va a su área. Será una legislatura de diálogo, consenso, cine, turismo, turismo cultural y de las inversiones". Además, el presidente ha señalado que trabajarán en "los pilares básicos de nuestra economía como son la agricultura, turismo y habrá un reconocimiento al sector de la transformación de la piedra".

Una de las prioridades será la renombrada Área de Cultura y Cine. "Es fundamental porque vamos a fomentar muchísimo el aspecto cinematográfico de nuestra provincia. Es un sector que crea empleo y riqueza. Ha conseguido resurgir y queremos consolidarlo, que sea una referencia como lo es la agricultura. Además, pretendemos impulsar el Festival de Cine de Almería y acercar la cultura a los municipios aún más", ha apuntado el presidente.

La Almlería Vacía

Pero uno de los grandes retos de esta legislatura es luchar contra la Almería vacía. "La provincia es la que menos tiene de Andalucía y una de las que menos de toda España. Trabajaremos en políticas transversales. La Diputación es una empresa que presta servicios. Esos arquitectos, economistas... tenemos que seguir potenciándolos y que tengan en sus manos herramientas para ayudar a la labor autónoma de gestionar su propio pueblo", ha defendido García.

Pero el presidente ha adelantado algunas acciones concretas: "Hemos puesto en marcha planes para asentar al talento. También un plan de autónomos para municipios de menos de 3.000 habitantes, donde se les pueden conceder préstamos de hasta 30.000 euros para establecerse en su municipio. Para que no haya éxodo, tiene que haber empleo y que todos los pueblos tengan los mismos servicios que en la capital. Hay un Plan de Inclusión Financiera donde habrá un cajero automático por primera vez en la historia de Benitagla, un pueblo de 64 habitantes. Es una manera de que se relacionen con la administración y con la Diputación. Es importante que vivir en estas zonas no sea un inconveniente. Otra de las iniciativas es el impulso de la marca Gourmet de Almería. Por ejemplo, una empresa de mermeladas en Chercos tenía dos personas y ahora hay más de diez. Es una oportunidad de dar a conocer esa empresa artesana en la provincia y fuera de ella. Si hay empleo, vendrá gente.

Además, con otras áreas trabajará en el éxodo de la población del entorno rural: "Emplearemos una política de manera transversal, para que los pueblos tenga servicios básicos como la cultura y actividades deportivas".

En términos culturales tienen mucho que trabajar como es la puesta en valor del Hospital Provincial como Museo del Realismo Español y una labor de "poner de manifiesto todo el patrimonio". Pero no se van a olvidar de uno de los principales problemas de la provincia como es el agua.

No habrá distinciones

El presidente ha asegurado que no tendrá en cuenta los votos en contra a favor o en contra para su investidura como presidente de Diputación Provincial. "Le di las gracias a VOX por el apoyo y el PSOE presentó un candidato alternativo, pero el diálogo tiene que ser para todo el mundo. Todavía no nos han visto funcionar, pero tenemos que ganarnos a los diputados de otras fuerzas políticas para ganar más puntos por unanimidad. No voy a tratar de otra manera distinta a diputados que no me hayan votado. Nos sentaremos a hablar con todas las fuerzas políticas (PSOE, VOX y Ciudadanos) y las tendremos en cuenta. Queremos que la provincia de Almería siga creciendo".

Algunos organismos como el Instituto de Estudios Almerienses no cuentan con representantes, pero "se va a retomar esta semana. El IEA tiene una trayectoria muy buena y queremos seguir por esa senda. Queremos potenciar más el instituto y contar con más gente y publicaciones".