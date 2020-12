Aprobados los presupuestos de la Diputación de Almería para 2021 con la oposición dividida

La Diputación de Almería ya tiene presupuestos para el año que viene. La sesión plenaria ordinaria por vía telemática celebrada esta mañana en el Palacio Provincial ha dado luz verde a unas cuentas con 216,5 millones euros, lo que convierte a la institución en la primera de toda la provincia en tener presupuesto para 2021 "con los deberes bien hechos", ha enfatizado el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez.

Giménez ha explicado que estas cuentas "son la mejor arma para ayudar a los pueblos" y ha destacado que tienen en cuenta "la realidad de la provincia al apostar por los servicios sociales con casi 60 millones de euros". También ha desgranado que son las más inversoras con 72 millones de euros en Planes Provinciales en el cuatrienio y ha resaltado el plan de cementerios, el de caminos rurales y el de cambio de luminarias en los pueblos, "el más ambicioso jamás puesto en marcha".

De hecho, Giménez ha destacado que este presupuesto de 2021 eleva en un 38% la inversión en los municipios de menos de 500 habitantes lo que demuestra "que es la mejor herramienta para luchar contra la despoblación" y ha ensalzado que en 70 municipios de la provincia "las bajas van a repercutir directamente en su aportación por lo que no tendrán que aportar ni un solo euro".

Datos que no han convencido a la oposición y que han imposibilitado que saliesen adelante por unanimidad o, al menos, sin votos en contra. Pese a que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, había destacado durante la presentación de estas cuentas hace unos días que habían sido las del "consenso con la oposición" y que como prueba de ello se habían aceptado "hasta el 95% de sus propuestas", la oposición al completo no ha mostrado su apoyo a las mismas. El Grupo Socialista ya anunciaba ayer que no las iba a apoyar y hoy ha votado en contra de los mismos al igual que VOX. Solo Ciudadanos ha mostrado su apoyo.

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, ha señalado que "no cuenten con nosotros para esto porque son unas cuentas de trámite. Tienen que enfrentarse a los problemas de la provincia. Nosotros vamos a posponer nuestro apoyo al igual que ustedes lo posponen frente a los problemas de los almerienses".

Lorenzo ha criticado que para 2021 solo hay 5,2 millones para Planes Provinciales, algo más de los 3 que había presupuestados para 2020. "Si en el cuatrienio hay que invertir 72 millones y solo llevan 8, las cuentas son claras: tienen que presupuestar 64 millones en dos años, algo complicado si se tiene en cuenta que de los 3 de 2020 solo han ejecutado 372.000 euros, un 12%"

En esa mismo sentido ha ido el voto en contra de VOX. Su portavoz, Juan Francisco Rojas, ha criticado que la ejecución de los presupuestos no llega al 50% y "generan falsas expectativas". "Esperábamos que el gobierno fuera más valiente y solo ha hecho una copia del presupuesto de 2020. El año 2021 va a ser el año del paro con situaciones dramáticas y solo dotan el plan con 1 millón de euros para los autónomos. Ahora es el momento de invertir y ayudarles y no lo hacen", ha espetado.

De hecho, VOX también presentó tres enmiendas, una de ellas a la totalidad del presupuesto, que ningún partido apoyó. Muy duro fue especialmente Giménez que señaló que "usted ha hecho al ridículo porque no tiene ni idea de administración local".

Solo Ciudadanos ha mostrado su apoyo a estos presupuestos "y dejar de lado los intereses partidistas y trabajar por los intereses de los almerienses", en palabras de su portavoz, Rafael Burgos.

"No son los presupuestos que nosotros habríamos hecho, pero hemos tenido la oportunidad de consensuar con el equipo de gobierno y de dialogar para introducir medidas, conscientes de nuestra aritmética, que atienden a sectores críticos, políticas sociales con los fondos de contingencia, medidas estratégicas como el Plan de relevo generacional, la apuesta por el camino mozárabe o el arreglo de la carretera de Calar Alto", ha explicado Burgos.

Giménez ha lamentado que VOX y PSOE "vayan de la mano" y "utilicen los mismos argumentos" para oponerse a las cuentas y ha lamentado la rueda de prensa que Lorenzo dio en la jornada de ayer para manifestar su posición frente a estos presupuestos que tildó "de eslogan o mitin".

También ha respondido a ambos partidos sobre la ejecución de los presupuestos y ha explicado que de los 90 millones para este año ya hay licitados y adjudicados 62 millones. "Y no los 30 que ustedes dicen. No mientan más", ha espetado.

El portavoz del equipo de gobierno también ha aprovechado su último turno de palabra para atacar al PSOE por sus 25 propuestas presentadas en el presupuesto y que Lorenzo había indicado que pocas se habían incluido y ha ido citando una a una señalando las páginas del presupuesto en el que se recogen. "Total, hay 23 de 25 de ellas recogidas. Hagan ustedes lo que quieran, pero recogimos sus propuestas para que sean una realidad para la provincia", concluyó.

El presidente, Javier Aureliano García, ha destacado antes de llevarse a cabo la votación, que "tratamos al PSOE con lealtad" y ha tuteado al portavoz del PSOE "porque Juan Antonio, cuando te llamamos, lo hicimos con lealtad. No queda en saco roto que confiamos y creemos en el diálogo de verdad y de cara a la galería. Por eso, no es propio de ti que te rías del equipo de gobierno y de toda la provincia de Almería. Ni tú, ni el Grupo Socialista, sois malas personas. Habéis estado mareándonos desde el primer minuto intentando hacer un paripé porque no querías apoyar estos presupuestos. Ha sido todo una milonga. Me han llamado nueve alcaldes de tu partido porque no piensan como tú. A ti te han llamado desde la sede del PSOE para que no apoyes estos presupuestos. Teníamos mayoría absoluta y no teníamos que pediros opinión pero lo hemos hecho y así nos habéis tratado".

García ha lamentado que "hemos perdido el tiempo" pese a añadir un 92% de las propuestas del PSOE en los presupuestos. "Me duele tu actitud, Juan Antonio y te digo que te has reído del equipo de gobierno una vez. Pero no lo vas a hacer nunca más. Te lo garantizo", ha concluido.

Después llegaba el momento de la votación. Primero a las enmiendas presentadas por VOX que ha contado con todos los votos en contra a excepción del partido que la presentaba. Y en los presupuestos, tras el acalorado debate, PP y Cs votaban a favor de los mismos y PSOE y VOX en contra.