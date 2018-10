Un futuro para la Torre de Cerrillos

Los alcaldes de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y El Ejido, Francisco Góngora, suscribieron en la mañana de ayer el convenio que sienta las bases de las actuaciones conjuntas de protección, rehabilitación y revalorización de la Torre de Cerrillos, una atalaya defensiva que data del siglo XVI y que comparten ambos municipios en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar. El estado actual de este enclave, que está declarado como Bien de Interés Cultural, es de abandono, encontrándose la torre muy deteriorada, tal y como pusieron de relieve ambos regidores, que calificaron el presente de este vestigio como "lamentable". El objetivo principal es implicar a la Junta de Andalucía, depositaria de las competencias sobre este bien, de manera que en un futuro cercano no solo sea restaurada, sino que además pueda incluso habilitarse como museo.

Amat y Góngora coincidieron en recordar la obligación que tiene la administración autonómica de conservar adecuadamente un legado que, como resaltó el regidor ejidense, "es uno de los elementos patrimoniales de carácter defensivo más importantes de nuestra provincia, y diría que de toda Andalucía".

Ambos municipios han encargado un estudio completo sobre los trabajos necesarios en la Torre de Cerrillos y su entorno, que pretenden sea posteriormente implementado por la propia administración autonómica y con cuyos técnicos, afirman, están en contacto ambos ayuntamientos. De hecho, la hoja de ruta a partir de la rúbrica de ayer prevé la constitución de una comisión técnica que coordinará las distintas fases del proyecto y a la que se invitará a sumarse a los técnicos de Cultura de la Junta de Andalucía. "Los Ayuntamientos estamos asumiendo competencias, primero para estudiar qué podemos hacer, pero para actuar necesitaremos la autorización correspondiente de la Consejería de Cultura", explicó, al hilo, Gabriel Amat,

"Es un proyecto importante para conseguir que no se venga abajo algo que ya está muy deteriorado", resaltó el alcalde de Roquetas, quien dejó claro durante su intervención que "solo podemos hacer el estudio que hemos encargado, y buscar la manera de poner en valor algo que es un símbolo muy importante para los dos municipios".

Al acto de la rúbrica asistieron amplias representaciones de los dos equipos de gobierno. Fueron testigos del acuerdo los ediles roqueteros María Dolores Ortega, Eloísa Cabrera, Francisco Gutiérrez, José Juan Rodríguez, Francisca Toresano y José Galdeano, mientras que en representación del consistorio ejidense acompañaron a Francisco Góngora Julia Ibáñez, Ángel Escobar y Luisa Barranco.

El papel de la Junta en la recuperación de este espacio es crucial a ojos del alcalde ejidense, quien considera que la administración autonómica "tiene enormes posibilidades para hacer un uso responsable de él, por lo que creo que su política de aislamiento no es la más adecuada". En cuanto a lo firmado ayer, Góngora explicó que "se comenzará con un estudio y consolidación para poder trabajar sobre ella, ya que el estado en el que se encuentra es lamentable y se ha agravado en los últimos años", mientras que su homólogo roquetero aseveró que "por el momento no se cuenta con un presupuesto ni plazos para las actuaciones, hasta que no se pronuncie la Junta de Andalucía".

Ambos Ayuntamientos se comprometen a poner a disposición del proyecto los recursos necesarios para lograr su puesta en valor, incluyendo una musealización en el futuro que permita ser visitada, con el objetivo de preservar, y difundir, los valores culturales de esta singular torre, erigida originalmente por los musulmanes y que en 1575 paso a ser vigía para escrutar invasiones de piratas.