Dos playas de Roquetas ofrecen un servicio único en Europa continental

Hasta ahora, sólo una playa española, que está en Tenerife contaba con aseo adaptado a personas ostomizadas. Estas personas viven con una bolsa pegada al abdomen para recolectar las excretas corporales. La ostomía no es una enfermedad, es la consecuencia de padecerla o haberla padecido, como distintos tipos de cánceres o enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras.

Ahora, Roquetas de Mar cuenta con dos aseos adaptados a ostomizados en dos de sus playas, gracias al trabajo realizado por la asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa de Almería, (ACCU Almería) con el asesoramiento de la federación de asociaciones de personas ostomizadas de España, (FAPOE), federación a la que pertenece.

Las playas en las que se han instalado los aseos adaptados a ostomizados son Aguadulce y La Urbanización. Son los únicos aseos de estas características instalados no solo en la costa peninsular, sino de toda la Europa continental. Ambos aseos para ostomizados están estratégicamente instalados en las zonas de mayor afluencia de personas en el municipio turístico.

¿Cómo son los aseos para personas ostomizadas?

Los aseos adaptados a ostomizados, como los que se acaban de instalar en Roquetas de Mar, cuentan con un inodoro en alto, a 75 cm. del suelo, encastrado en una encimera en la que poder posar productos de aseo y recambio de la ostomía, espejo en el que poder verse el estoma situado junto al ombligo, y una ducha de gatillo de pequeño calibre que permite enjugar la bolsa de ostomía, para que quede limpia.

Francisco Javier González, presidente de ACCU Almería, ha querido resaltar que “el municipio de Roquetas de Mar, además de ser uno de los destinos vacacionales que más turistas reciben, tanto nacionales como extranjeros, una vez más muestra su apoyo a nuestra asociación y es de agradecer”.

Aunque los aseos aún no están abiertos, el Presidente de ACCU Almería confía en que puedan abrirse “cuanto antes, los ostomizados están desando poder hacer algo que tuvieron que dejar de hacer por la ostomía, algo tan sencillo como ir a la playa. Para ellos sin aseos adaptados es imposible” Además, Javier González pide a las administraciones que “estos aseos permanezcan abiertos todo el año, permitiendo así salir a pasear junto al mar a las personas ostomizadas “.

En España alrededor de 210.000 personas conviven con una ostomía, y normalizar sus vidas sin aseos adaptados a sus necesidades es imposible. Según apunta Francisco Javier González “las características de los aseos adaptados hacen que las personas ostomizadas puedan vaciar y enjuagar o cambiar las bolsas de ostomía con dignidad e higiene. En un aseo convencional el váter nos queda a la altura de las rodillas. Para no salpicarse (las heces de los ostomizados son líquidas o semilíquidas) los ostomizados se ven obligados a arrodillarnos o a agacharse, algo que no todos pueden hacer, y aunque pudieran, no es lo ideal hacerlo en aseos públicos, ni por higiene, ni por salud postural, ni por dignidad”.

La instalación de estos aseos ha sido posible gracias a que ACCU Almería contactó con el concejal de playas, Francisco Barrionuevo, a quien le hizo conocer la necesidad de que las playas roqueteras contasen con estos aseos. Un trabajo que ha finalizado el Alcalde, Gabriel Amat. Además, Francisco Javier espera que se instalen muchos aseos más, porque “donde tú tienes un baño, los ostomizados también lo necesitan. No es un capricho, es una necesidad”.