"Es de los días más importantes para Asprodalba": Smurfit Kappa atiende una urgencia social

Gracias a esta generosa aportación de la empresa multinacional Smurfit Kappa, Asprodalba podrá "dar respuesta a una urgencia social que tenía la comarca" , según remarcan. Supondrá dar acceso a una vivienda a personas con discapacidad intelectual que no disponían ya de apoyo familiar o no tienen padres. "Necesitan una vivienda donde vivir y desarrollar sus vidas de una forma lo más plena posible", asegura Francisco Alonso.

Una vivienda para 11 personas

La futura residencia, cuyo inicio de los trabajos es inminente, va a acoger a once jóvenes con discapacidad intelectual que no cuentan con figura materna ni paterna o estas son ya de muy avanzada edad y no pueden asumir los cuidados diarios que sus hijos requieren. Para llevar a buen término esta iniciativa, la Fundación Smurfit Kappa ha realizado una importante donación de 111.000 euros para hacer tangible algo que hasta hace no mucho tiempo apenas era una utopía para los responsables de Asprodalba.