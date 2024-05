La fiesta de Moros y Cristianos de Vera ya cuenta con una marcha propia

Este miércoles 29 de junio dio comienzo la X Semana Cultural de Moros y Cristianos de Vera con una interesantísima conferencia sobre “La Música en la Fiesta de Moros y Cristianos”, a cargo de Juan Francisco Soler Rodríguez, director de la Banda Municipal de Música de Vera, y la posterior presentación de la obra "Vera mora y cristiana" compuesta por el propio Juan Francisco Soler, que fue interpretada por primera vez por la Banda Municipal de Música de Vera en el auditorio de la localidad.

Según detalló el expresidente de la asociación y actual vocal, José Manuel Ramírez, durante la presentación del acto “esta décima edición de la Semana Cultural Moros y Cristianos, es muy especial, ya que se conmemoran diez años desde que empezamos con ellas, con un continuo crecimiento en cuanto contenido y prestigio, siempre manteniendo las conferencias y la exposición, con grandes conferenciantes, e incluso incorporando las Jornadas Internacionales, donde hemos conocido las fiestas en otros países, y nos hemos dado a conocer en Perú, Honduras, El Salvador o Brasil”.

Así, la primera conferencia de esta décima edición abordó la importancia de la música en la Fiesta de Moros y Cristianos, “porque en un desfile de moros y cristianos la música representa un 80%, más allá de los trajes, las filas, las escuadras, los adornos, la decoración, etc.” explicó Ramírez, quien añadió que “no hay nada que pueda emocionar más a un festero, a alguien que sienta la fiesta, como unos timbales al inicio de una marcha, escuchar una marcha Mora: “Chimo”, “President”, “Caravana”… o una marcha Cristiana: “Caballeros de Navarra”, “Aragonesos”, “La Cruzada”, “Mai Sabel”, o un pasodoble festero como “Xabia” con el que ponemos fin al desfile cada año en Vera; o las “Furtivas” que este año se estrena por primera vez en Vera con la comparsa Las Furtivas de Vera…hace que a los festeros, se nos acelere el pulso, que nos invada la emoción, y los nervios del desfile, tengamos mariposas en el estómago, o como decía Sabina, se nos ponga la piel de gallina en el corazón”.

Tras esta magnífica introducción, le tocó el turno a una de las figuras más importantes en el mundo de la música y de la cultura en el municipio levantino, Juan Francisco Soler Rodríguez, que además de ser maestro y director en el CEIP Ángel de Haro, es compositor y director de la Banda Municipal de Música de Vera, con numerosas obras compuestas y conciertos bajo su dirección.

Contando con numerosos reconocimientos y una brillante carrera como músico y compositor, destacando la autoría de numerosas marchas procesionales, himnos y pasodobles.

Juan Francisco inició su intervención perseverando que “la fiesta sin música no es fiesta” y añadió una cita extraída de la web acordes festeros que detallaba que "en los Moros y Cristianos, hablar de fiesta es hablar música. No se puede entender ningún acto festero en que no esté presente una marcha, un pasodoble, esa fusión de melodía y ritmo que te traspasa, te entra por todos los sentidos y te llega al espíritu, provocando un impulso irresistible de marcar el paso y, a más de uno, de coger el sable".

Juan Francisco, repasó en su intervención varias cuestiones técnicas de las marchas tanto moras y cristianas y proyectó varios temas para disfrute del público asistente al acto.

Después de la conferencia, se vivió uno de los momentos más importantes en la historia de Moros y Cristianos de Vera. La presentación de la obra “Vera, Mora y Cristiana”, compuesta por Juan Francisco Soler, que fue interpretada magistralmente por la Banda Municipal de Vera en el auditorio municipal.

A partir de ahora Moros y Cristianos de Vera contará con una marcha propia “un premio a 11 años de trabajo para poner estas fiestas donde hoy en día están y engrandeciendo las Fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Angustias”, según reconoció José Manuel Ramírez, quien añadió que “no tenemos palabras para agradecerte Juan Francisco este magnífico regalo que nos haces”.

El alcalde de Vera, Alfonso García, que presidió el acto, agradeció “la gran labor cultural que realiza la Asociación Cultural Moros y Cristianos en el municipio y felicitó a Juan Francisco Soler por este extraordinario regalo para el pueblo de Vera, una marcha que a partir de ahora se convertirá en un himno para nuestras fiestas de Moros y Cristianos”.

Hoy jueves tendrá lugar la Conferencia “Vera, el último bastión cristiano frente a Aben Humeya”, y presentación del libro a cargo de Diego Ramos.

El viernes, continuamos con la V Jornada internacional, este año Moros y Cristianos de Vera viajará a Filipinas de la mano de Isaac Donoso, profesor de la Universidad de Alicante y Miguel Ángel Martínez, asesor cultural de la UNDEF, con la conferencia “El moro-moro de las Islas Filipinas, ritual y representación”.

Y cerramos con la magnífica exposición “La Sociedad Almeriense en la Etapa final de la Reconquista, y 10º Aniversario del rescate de la Fiesta de Moros y Cristianos”.