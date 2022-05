Vera inicia los trámites para construir una nueva planta desaladora

El Ayuntamiento de Vera, reunido en sesión plenaria de carácter extraordinario, aprobó este martes solicitar al Servicio de Planificación Hidrológica del Distrito Mediterráneo de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos que se incluya una desaladora de nueva planta en el municipio. El Ayuntamiento actuará como agente Inversor y promotor de esta infraestructura, con un horizonte de ejecución de 2027.

La incorporación de una nueva fuente de suministro tendrá repercusión positiva en todas las estancias con las que están relacionadas las actuales demandas. Los agricultores, así, adquirirán una parte del agua de esta desaladora que, previamente, obtenían de otras fuentes o, simplemente, no era satisfecha en diferentes periodos de tiempo. Se aumentará, de esta forma, la garantía del suministro a este uso sin necesidad de sobreexplotar recursos subterráneos.

En el caso del , esta nueva oferta de agua permitirá resolver el estrés a los dos sistemas de aporte de agua, Negratín y Carboneras, tanto en la actualidad como en el futuro. “Se resolverá, así las cosas, el problema del abastecimiento a la población a medio y largo plazo”, según señalan fuentes municipales.

La gestora actual del abastecimiento de Vera, Codeur, ha mostrado su interés en llevar a término esta infraestructura, dentro de los procesos de contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), a través de una Iniciativa privada o colaboración público-privada. La concesionaria actual estaría en disposición de realizar la inversión necesaria para la implantación de esta desaladora. La amortización” se haría en el menor número de años posible con las tarifas que aprobase el Ayuntamiento· adelantan estas fuentes.

El Ayuntamiento de Vera realizará los trámites necesarios para llevar a término la contratación de esta concesión con el cumplimiento de lo establecido en la LCSP y esta infraestructura no requeriría de inversión por la Junta de Andalucía. Los costes de las mismas quedarían en el ámbito del Ayuntamiento. No obstante, el Ayuntamiento no descarta la petición de ayudas o subvenciones en el marco permitido por la ley y que posibilitarían reducir el precio a pagar por los ciudadanos o la reducción del plazo de amortización.

Con la incorporación de esta infraestructura en la nueva planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, lo que pretende el consistorio Vera es “satisfacer las demandas futuras, pero también reducir el estrés hídrico en aquellos casos en los que se sustituyan volúmenes ahora captados desde otras fuentes”, informan esta mismas fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Vera puso en marcha el Plan Estratégico de Sostenibilidad de los Recursos Hídricos para el horizonte 2021 – 2027 con la construcción de un nuevo depósito de 3.426 m³ en la zona de “El Hacho”; la construcción de una nueva toma con la desaladora de Carboneras directamente con el depósito de regulación de la playa de Vera; o la renovación de las redes del ciclo integral del agua, para resolver con una importante demanda real de dotación de agua.

El Ayuntamiento de Vera ya ha estado trabajando en las posibles dimensiones de esta Estación Desaladora y, en consecuencia, en las inversiones necesarias, cuyo montante superaría los 22 millones de euros. Las demandas a cubrir a corto-medio plazo de los usos urbano y riego se concretan en una instalación capaz de producir 5 hm3/año y poder ampliarla en un 50% y 100% (hasta 10 hm3/año en largo plazo). El acuerdo plenario se incorporará al proceso de revisión de la Planificación Hidrológica 2021-2027, formulado por la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, de Andalucía, con anterioridad al 2 de junio de 2022.