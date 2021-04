La bollería industrial y las bebidas vegetales, en el punto de mira de la inspección de consumo

Entran por los ojos; en la tienda, en el supermercado o en casa. Dulces y bollos aparentemente inofensivos y que solucionan las meriendas de los niños, bebidas que creemos saludables o cuyos ingredientes son sanos. Sin embargo, en muchas ocasiones no es oro todo lo que reluce y las etiquetas engañosas nos llevan a comprar alimentos que no son lo que aparentan.

De ahí que la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud esté llevando a cabo campañas de control e inspección de alimentos en establecimientos de toda la comunidad autónoma, entre las que se incluyen este año las áreas de bollería industrial infantil y bebidas vegetales.

El Plan de Inspección de Consumo 2021 tiene en ejecución tres de las siete campañas dirigidas a verificar el cumplimiento de la normativa de los alimentos y centradas en la información alimentaria. Dentro de este plan general, están previstas alrededor de 1.500 actuaciones, un 20 por ciento del total.

La primera de ellas engloba la Campaña de inspección general de la información y la calidad de alimentos 2021, llevada a cabo por todos los servicios de Consumo provinciales, con vistas a verificar el cumplimiento normativo en los productos alimenticios comercializados en Andalucía. Abarca la comprobación de aspectos como claridad en la información alimentaria, el etiquetado, listado de ingredientes, sustancias que puedan causar alergias o intolerancias, y la existencia de alteraciones, adulteraciones o fraudes en los productos alimenticios, en aquellos casos en que los productos se analizan en el laboratorio.

Los servicios provinciales de Consumo contemplan, por ejemplo, la revisión de más de 1.250 productos y la toma de 65 muestras para su ensayo en laboratorio.

Bollería industrial

La Campaña nacional de control de bollería industrial infantil 2021, también de ámbito nacional, busca un correcto funcionamiento del mercado interior y garantizar un alto nivel de protección de las personas consumidoras, en relación con la información alimentaria. A través de esta actuación, se garantiza que las personas consumidoras "puedan tomar decisiones con conocimiento de causa en sus actividades comerciales".

Los servicios de inspección de Consumo en el área de bollería industrial infantil ponen el foco sobre la información alimentaria facilitada a las personas consumidoras y sobre las obligaciones de detallar sustancias o productos que causen alergias o intolerancias.

Además, se observan otros aspectos como las leyendas que declaran el producto 'Sin azúcar' o de 'Bajo contenido en azúcares' para que cumplan las cantidades establecidas, o que se incluya la información nutricional obligatoria: valor energético, cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.

Bebidas vegetales

En cuanto a la Campaña nacional de inspección de bebidas vegetales, vela por que los productos muestren una "información alimentaria precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor, que no induzca a error sobre las características del alimento y, particularmente, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación u obtención".

Próximos meses

Las campañas pendientes de ejecutar son la Campaña nacional de inspección de preparados cárnicos frescos -'burger meat, hamburguesas, longaniza, adobados, empanados, etcétera-, etiquetado e identificación de especies'; la 'Campaña nacional de inspección de bollería y pastelería rellena identificada "con nata" y otras menciones incorrectas: presencia de nata/ preparado graso'; la Campaña nacional de inspección de miel monofloral y mil flores, verificación del etiquetado y parámetros de calidad'; y, por último, la Campaña nacional de inspección de azafrán y pimentón, etiquetado, origen y composición (materias extrañas)'.