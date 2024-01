Garitano: "Luis Suárez no está disponible. Es la misma lesión, no está curado"

Sancionado con un partido por ver dos amarillas en el Santiago Bernabéu, incrédulo ante el arbitraje que su equipo estaba padeciendo, Gaizka Garitano no podrá sentarse en el banquillo de la UD Almería este viernes ante el Deportivo Alavés, pero confía que con Patxi Ferreira, su segundo al frente, el equipo logre por fin la primera victoria del curso y corte de esta manera una sangría de 24 jornadas consecutivas sin hacerlo (21 del presente campeonato y 3 que se arrastran del anterior).

Este jueves comparecía para analizar la visita del Deportivo Alavés y soltaba la bomba de que Luis Suárez no podrá ser de la partida ni el viernes ni en un tiempo prolongado. El delantero colombiano arrastraba molestias en la zona donde se lesionó ante el Granada (rotura de peroné) y en las últimas horas se le han practicado pruebas para ver cómo se aborda su dolencia. Si hace 3 meses y medio se optó por un tratamiento conservador, en esta ocasión puede que tenga que pasar por el quirófano, con lo cual diría prácticamente adiós al resto del curso.

Polémica del Bernabéu: "No he seguido prácticamente nada. Cuando pierdes un partido, preparas el siguiente porque no te devuelven los puntos. No quiero volver a saber nada más. Hemos hablado con los jugadores de preparar el partido del Alavés".

Muchas incógnitas: "Tenemos muchas dudas. Montes no ha entrenado, ayer hizo una parte y esperemos ver si está disponible. Radovanovic tuvo problemas personales y tuvo que viajar a su país, veremos si está en condiciones. Los de Copa África llegarán el viernes".

Recaída de Suárez: "Luis Suárez no está disponible y no lo estará en un plazo de varias semanas porque no se encuentra bien. Es la misma lesión, no está curado. Lo ha intentado pero no se encuentra bien. No lo esperamos mañana ni en el corto plazo tampoco".

Mejoría en el juego: "El crecimiento del equipo ha sido muy bueno y no nos ha dado para ganar. Hemos estado muy cerca y lo hemos merecido, pero eso se hace a través del juego y de materializar ocasiones. Hay que competir mejor contra los equipos de nuestra Liga. Los rivales de nuestra Liga generan mucha dificultad a la hora de competir y cuando nos medimos a ellos no damos nuestra mejor versión".

El Alavés, un rival serio: "Jugamos ante nuestra gente con unas ganas tremendas de ganar y para nosotros es una final. Es un equipo bueno, un bloque sólido que lleva tiempo con el mismo entrenador y atraviesan buen momento. Tenemos posibilidades de ganar si aumentamos cosas ante equipos rocosos".

Sancionado: "Creo que solo me han expulsado dos veces, esta es la segunda vez. La anterior fue hace un par de años por darle una patada a un botellín de agua con la mala suerte de que le dio a un línea sin querer, pero no protesto demasiado. Me ha caído un partido"

Partido nocturno: "Tendremos el apoyo de la gente y jugamos de noche, es importante porque solo jugamos a las 2 o 4 de la tarde. Está bien que alguna vez nos pongan de noche. Será una final para nosotros con la ayuda de nuestra gente. El rival que viene es muy bueno".

Disponibilidad de Romero: "Luka es un futbolista de uno contra uno que no teníamos. Un zurdo para jugar en banda derecha que necesitábamos. Ha venido rodado y físicamente está para jugar, pero lleva pocas sesiones. Mañana podrá verse durante el partido, de principio o luego".

Firmar un delantero centro: "De Luis solo hemos podido disfrutar dos ratitos pequeños, pero tiene que parar. Queda mercado y necesitamos un delantero desde hace tiempo. Es un tema de club y lo dirá el mercado porque no será fácil a estas alturas encontrar un delantero. La necesidad es clara".

Audios del VAR filtrados: "Entiendo que da mucho juego lo que pasó el otro día, pero a los jugadores les digo que dejen de pensar en eso porque no nos van a devolver nada. No podemos estar con los audios de no sé qué. Solo tengo tiempo para Rioja, Duarte, Guridi... hay que ponerse las pilas".

El '9' ante el Alavés: "Va a jugar Baptistao. Marezi tiene futuro y potencial, pero todavía no está preparado para las exigencias de Primera. Es de futuro, pero de cara al presente necesitamos ganar al Alavés. Marezi tiene que seguir mejorando, pero Leo es el más competitivo ahora mismo".

Agradecido a la afición: "La afición ha respondido siempre. No solo los que vienen al Estadio, sino la gente que me encuentro por la calle. En otras circunstancias otras aficiones responde de otro modo y aquí solo he encontrado cariño y ánimo. Estoy tremendamente agradecido a Almería. En las familias a veces las cosas van bien y otras mal y aquí van mal. La afición está dando el callo, no tanto nosotros, y la vamos a tener a favor seguro".

Expediente de Competición a Melero: "Cuando acaba un partido los profesionales estamos muy calientes si te han podido perjudicar o no te han salido las cosas. Siempre dices cosas producto de los nervios o de la situación que has vivido. Nos pasa a los entrenadores, luego te escuchas y quizá no lo dices".

Salidas: "Tendrán que marcharse jugadores porque si no somos demasiados y hay algunos que no están participando, salen de lesión o no están preparados para Primera. Tendrán que buscar acomodo en otras categorías. Son chavales muy jóvenes y necesitan encontrar acomodo".

Refuerzos: "Han venido dos del perfil que buscábamos, un central zurdo y un banda derecha zurdo. En el mercado de invierno no es fácil encontrar bueno, bonito y barato y menos en posiciones como delantero centro".