Melero ya tiene abierto el expediente de sanción y AFE lo defenderá

El Comité Técnico de Árbitros ha dado traslado al Comité de Disciplina para competiciones profesionales de la Real Federación Española de Fútbol las declaraciones realizadas por Gonzalo Melero, jugador de la UD Almería, tras el partido disputado por los rojiblancos frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por si fueran motivo de una infracción tipificada en el código disciplinario del ente federativo.

El Comité de Disciplina ha recibido la comunicación del CTA con las pruebas que aporta y ha tomado la decisión de incoar expediente extraordinario a Gonzalo Melero, nombrando además un instructor del caso. La RFEF ha puesto en conocimiento tanto del futbolista como del club la resolución adoptada y a partir de este momento se establecerán plazos para la presentación de alegaciones.

En concreto el CTA ha argumentado, textualmente, que este jugador contesta a la pregunta del periodista ¿Con qué sensación os vais, porque ha habido muchas decisiones polémicas? con las siguientes frases: "Pues la sensación que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo... No hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo que lo de hoy ya pasa todos los límites. Es una auténtica pasada, o sea, es que la sensación después del esfuerzo, después de la situación en la que estamos, hacerlo todo, después del palo de que te marquen el primero como te lo han metido, volver a marcar y que te lo vuelvan a anular."