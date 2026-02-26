El 'efecto Cristiano Ronaldo' dispara la proyección internacional del Almería

El aterrizaje de Cristiano Ronaldo en la Unión Deportiva Almería ha generado un notable impacto a nivel comunicativo. El futbolista portugués es nuevo accionista del club rojiblanco tras la compra del veinticinco por ciento de la entidad. Una operación que se ha producido a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A. y que está vinculada a la expansión tanto de la institución deportiva como de la cartera de inversiones del empresario portugués.

Las principales cabeceras mundiales se han hecho eco de esta noticia desde primera hora de la mañana de este jueves. El acuerdo, que se sitúa dentro de la expansión internacional que está realizando el conglomerado empresarial SMC Group, liderado por el presidente Mohamed Al Khereiji, ha estado en portada en los medios nacionales de ámbito deportivo como Marca y AS, al igual que en la prensa generalista.

Tras su marcha de España en 2018, Cristiano Ronaldo vuelve a estar vinculado a un equipo del fútbol nacional con esta adquisición de una cuarta parte del paquete accionarial de la Unión Deportiva Almería. El astro portugués, que lo ha conseguido prácticamente todo como futbolista, está preparando su retirada con una visión empresarial que lo ocupa desde hace varios años.

Esta alianza entre Cristiano Ronaldo y el Almería ha dado la vuelta al mundo, con noticias en cabeceras como L'Équipe, ESPN o A Bola. La dimensión mediática del jugador portugués provoca un impacto que supera con creces las fronteras del fútbol. “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, aseguró sobre esta inversión.

Por su parte, Mohamed Al Khereiji aseguró lo siguiente: «Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera».

La última vez que Cristiano Ronaldo estuvo en Almería fue este pasado verano, en un amistoso entre el conjunto indálico y el Al Nassr. En su etapa en el Real Madrid, el futbolista se enfrentó en siete ocasiones a los rojiblancos y marcó siete dianas.