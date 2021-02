Paso adelante del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura

Gabriel Acién lidera un estudio sobre las microalgas en la bioeconomía

La contribución de las microalgas a la bioeconomía es y será fundamental, como dejan de manifiesto en un reciente trabajo un grupo internacional de científicos liderados por Gabriel Acién, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería. En él han pretendido despertar el interés por este sector y animar a que empresas e instituciones apoyen las iniciativas en este campo, “por los beneficios que pueden aportar a la sociedad”.

El estudio, con el título ‘The role of microalgae in the bioeconomy’, ha sido publicado en New Biotechnology, de Elsevier. Parte de la base comúnmente aceptada de que la bioeconomía es el nuevo paradigma para mejorar de modo notable la sostenibilidad de nuestra sociedad. En virtud de ello, han ido más allá para aseverar que las microalgas pueden hacer importantes aportaciones en este ámbito. En concreto, por su elevada capacidad de producción y plasticidad metabólica, estos microorganismos pueden utilizarse para aplicaciones tan diversas como la producción de alimentos y nutracéuticos para mejorar la salud, por ejemplo, así como la producción de alimentos para ganado y acuicultura, o la fabricación de bioestimulantes y biopesticidas agrícolas que mejoren la producción de alimentos. Como ya ha destacado en otras investigaciones la Universidad de Almería, las microalgas igualmente se pueden emplear para el tratamiento de aguas residuales y gases de combustión.

En este artículo se repasan no solo estas aplicaciones ya conocidas, así como los factores que actualmente limitan el desarrollo de este tipo de procesos, sino que se incide en que, aunque son numerosas y se trata de un sector en continuo crecimiento, la utilidad de las microalgas es tan grande que aún no se ha aproximado a su potencial real.

De este modo, en el artículo se persigue poner en valor las aplicaciones planteadas hasta el momento, pero, sobre todo, busca analizar las posibles tendencias de desarrollo en el medio y largo plazo. Se trata, por tanto, de una mirada al frente desde el estado actual de producción de microalgas y los procesos basados en el empleo de este tipo de microrganismos y, finalmente, discute en los planteamientos expuestos los principales desafíos a los que se enfrenta la biotecnología de microalgas para ampliar su contribución a la bioeconomía en el futuro.