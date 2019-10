La Banda Sinfónica colabora con Manos Unidas en su proyecto benéfico.

La Banda Sinfónica Municipal de Almería arranca el domingo en el Teatro Apolo y a las 12 del mediodía, su amplio ciclo de conciertos que se enmarcan dentro de la programación del Otoño Cultural puesto en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Y lo hará con un concierto muy especial, que aunará el saber hacer de la formación con la solidaridad, ya que se realizará a beneficio de la ONGD Manos Unidas.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, acompañado por el director de la Banda, Alfonso Maribona, y del presidente delegado de Manos Unidas en Almería, Miguel José Pérez, presentó esta importante cita para la que ha pedido “la colaboración de todos los almerienses, que disfruten de una mañana de domingo con buena música y apoyando una causa altruista”.

En este sentido, Diego Cruz recordó que “el mundo de la cultura siempre ha mostrado un compromiso con los demás, una vertiente solidaria, que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería expresa en cada programación trimestral cediendo los espacios escénicos para la celebración de espectáculos a favor de causas sociales, como es en este caso a través de la Banda Sinfónica Municipal, que cuenta con un director de enorme prestigio y experiencia y su trabajo se está comenzando a notar de manera notable en la formación”, aseguró.

Las entradas están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo hasta la misma hora de celebración del concierto, con un precio único de 10 euros. Un donativo que, tal y como detalló el presidente delegado de Manos Unidas en Almería, Miguel José Pérez, “será destinado para la creación de una casa acogida para mujeres en Burkina Faso. Es islamismo radical está haciendo que la población se congregue en las ciudades, donde lo sobrepoblación provoca que muchas mujeres caigan en las redes de la trata y la prostitución. Con esta casa, dirigida por una mujer almeriense, y con capacidad para 150 mujeres, queremos que tengan acceso a Formación Profesional y que puedan tener una promoción social importante”.

En cuanto al repertorio para la ocasión, el director de la Banda Sinfónica Municipal de Almería, Alfonso Maribona, explicó que “hemos creado un programa en el que los títulos y la música tienen mucho que ver con la intención con la que se realiza el concierto”. Por eso, destacan composiciones con nombres de mujer, como la suite de ‘Carmen’, de Bizet o el preludio de ‘La Revoltosa’, de Chapí, las referencias a África, con la sinfonía de McCoy o ‘Out of Africa’ de Barry, y también el traslado de un mensaje de amor, con ‘You’ll Be In My Heart’ de Phil Collins, ‘Concerto D’Amore’ de Jacob de Haan o ‘Love Story’ de Lai, así como el espíritu de superación y libertad de piezas como ‘Air For Winds’ de Waignein o ‘Utopía’ de Jacob de Haan.

Maribona aseguró que “la música es patrimonio universal de la Humanidad y por eso los intérpretes no podemos olvidar las necesidades vitales de una parte de la Humanidad. Almería es un pueblo muy luminoso, solidario y lleno de empatía y valores y nosotros, su banda, queremos participar de esos valores con conciertos como este”.