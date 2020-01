Casting para seleccionar a los mejores talentos de Almería.

Almería cuenta con grandes artistas, que destacan en diferentes disciplinas y de distintas generaciones. El concurso Talentos en Almería celebró un casting presencial donde se eligieron parte de los 19 finalistas.

Aunque también hubo una preselección online, la presencial contó con distintos artistas que demostraron su personalidad sobre el escenario del pub Bábilon. El concurso se compone de distintos miembros que conforman la organización: jurado, cantantes, bailarines profesionales y patrocinadores.

Miguel Ángel Roldán Ruano es el organizador del concurso y surge “porque se celebró en Mallorca y tuvo mucho éxito. Me presenté y quedé primero. No me lo podía creer. Pensé traerlo aquí. Creo que en Almería hay mucho nivel, pero faltan concursos y talleres para que la gente del baile siga y lo consiga. Sé que es difícil salir de tu casa y pensar que a lo mejor solo vas a ver a tu familia una vez al año. Llevo desde los 18 años viviendo del baile como trabajo y se puede”.

De esta forma, el organizador quiere con este concurso “motivar a todos a que disfruten y salgan adelante con lo que aman (bailar, cantar, actuar)”.

Fueron muchos los que se presentaron y algunos de los que se clasificaron presencialmente fueron: Alba Fernández, que cantó un tema de Ariana Grande y dejó muy sorprendido al jurado con su voz, además en la final es probable que también baile; Helena Baeza, con 4 años, fue la más pequeña del concurso y sorprendió haciendo twerking a los presentes; José Tomás, un bailaor profesional demostró su talento con un soniquete impresionante, además es profesor en su disciplina; a nivel flamenco, también estuvieron Andrea Valverde y Estela del Carmen Santiago; en esta misma disciplina, La Perletilla y La Polaca, dos niñas con 10 años y de Las Marinas (Roquetas de Mar), interpretaron una coreografía de flamenco con mucha fuerza y coordinación; y también destacó el arte de Luismi, El Avanero. El talento sobresalió en el casting del concurso que se celebra el 19 de enero, a las 20:30 horas, en el Teatro Apolo.