David Bisbal apadrina a más de 40 empresas con el distintivo Sabores Almería

Empresas que luchan contra la despoblación, que sacan el gusto de la tierra y que llevan a Almería por bandera son algunas de las características de las empresas que recibieron ayer el distintivo Sabores Almería en la gala que se celebró en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón.

El maestro de ceremonias fue el humorista Pepe Céspedes y contó, además, con la actuación flamenca de Zarrita y las imitaciones musicales de Nacho Lozano. La gala estuvo guionizada por Kikín Fernández.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, se mostró orgulloso de los productos de su tierra: “A través de la industria agroalimentaria realizamos una apuesta por el desarrollo sostenible de nuestra provincia. Esta cita sirve como herramienta para reconocer el esfuerzo de las empresas, con su sello y garantía de calidad. Debemos ser los primeros que promocionemos los productos de nuestra tierra. El apoyo institucional a las empresas es fundamental. El Ayuntamiento de Berja predica con el ejemplo. Nuestros invernaderos han cogido el relevo de los parrales de hace 100 años. Son reconocidos algunos embutidos de renombre como la morcilla, la oferta gastronómica de nuestros bares y restaurantes está contratada, la miel y el chocolate. Tenemos una fabrica de licores artesanales, salsas y vamos a tener una de pulpo seco. Estamos orgullosos de los productos que hacemos en Berja”. El alcalde aprovechó y no dudó en invitar a David Bisbal a actuar “en la plaza de toros o en el campo de fútbol de Berja en el año 2020 o 2012”.

El presidente de Diputación Provincial, Javier Aureliano García, destacó la presencia de “los pequeños y medianos empresarios porque ponéis el alma. El 4 de octubre de 2016, unos locos decidimos crear una marca con todos los productos gourmet. Todos los que formáis Sabores Almería hacéis grande a esta provincia. Es una gala que viene para quedarse, para reconocer el esfuerzo y los valores de la sociedad almeriense que vosotros representáis. Representáis lo mejor de la provincia de Almería. La marca da visibilidad, garantía de calidad, sois un orgullo porque sois lo auténtico de Almería. Uno de los objetivos que teníamos era asentar la población. Había empresas que empezaron con dos trabajadores y ya tienen 10. Estamos asentando la población en el interior de la provincia. No queremos que nadie se sienta obligado a tener que irse a la ciudad a ganarse la vida si no quiere”.

El presidente destacó que la marca está traspasando fronteras: “Sois el espejo donde se están mirando otras regiones. Llaman otras diputaciones de toda España fijándose en el fenómeno Sabores Almería. Ha crecido también gracias a un embajador de lujo como es David Bisbal. Hemos tenido millones de impactos con el vídeo de Bisbal. Lo hace porque es un almeriense de pro”.

Las empresas que recibieron las distinciones fueron: Terraza Carmona, Oleo Jarico, Alhóndiga La Unión, Lorusso y Sáez, Grupo La Cala Almería, Almericarne, Pulpí Eya, Huerta Ibérika, Bodega Palomillo, Salazones Juan Ramón Asensio, La Gergaleña Productos Artesanales, Conservas La Receta, Barea Granados, Cervezas Origen 1905, Industrias Alimenticias Suflí, Caparrós Nature, Rafael Alonso Aguilera, Biotec Family, Productos Ecológicos del Sur, Bodegas y Viñedos Laujar, Oleo Almanzora, NDH Ecológicos, Luxeapers, Jonimiel, Productos Naturales del Desierto, Vega del Andarax, Industrias Cárnicas Campohermoso, Peñacruz, Primaflor (SAT Num.9855), Agrícola García, Jamones Segura, Explotaciones Agrícolas de Serón, Bio Sierranevada, Cultiva Salud, Carnicería y Embutidos El Pavero, Cubisol Almería, María Teresa García Fernández (Mantecado de Laujar), Jamones de Serón Checa, Seronés Artesano, SAT Cítricos del Andarax, Hijos de Catalina Rodríguez Castaño y Diego Gómez Pérez.

Terraza Carmona de Vera es el primer restaurante que se adhiere a la marca porque introduce en su carta productos de cinco empresas de Sabores Almería diferentes.

David Bisbal concluyó con un mensaje a todos los presentes y a las empresas: “Un besito muy fuerte para toda mi gente de Berja. Felicidades de todo corazón. Me siento muy orgulloso de ser almeriense porque todas las empresas estáis haciendo de Almería una provincia extraordinaria con vuestro esfuerzo e ilusión. Todo el trabajo que se hace en equipo llega con un mensaje más nítido. Me transportáis a mi infancia. Estoy muy contento. Gracias por devolverme a ese recuerdo, a esa despensa repleta que tenía en mi familia. Me recordáis el esfuerzo que hacían por trabajar y sacar la casa adelante. Por estos productos también he salido así de salaíllo. Podéis seguir contando conmigo porque voy a seguir llevando mi tierra y esta marca por donde me lleve la música. Desear una feliz Navidad a todos los almerienses. Vosotros sois los jefes, pero pensad que vuestras marcas se han hecho grandes gracias a los miembros de vuestro equipo”.