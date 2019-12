David Bisbal regresa a su infancia con Sabores Almería

“Me siento muy orgulloso de ser almeriense porque todas las empresas estáis haciendo de Almería una provincia extraordinaria con vuestro esfuerzo e ilusión. Todo el trabajo que se hace en equipo llega con un mensaje más nítido. Me transportáis a mi infancia. Estoy muy contento. Gracias por devolverme a ese recuerdo, a esa despensa repleta que tenía en mi familia. Me recordáis el esfuerzo que hacían por trabajar y sacar la casa adelante. Por estos productos también he salido así de salaíllo. Podéis seguir contando conmigo porque voy a seguir llevando mi tierra y esta marca por donde me lleve la música. Desear una feliz Navidad a todos los almerienses. Vosotros sois los jefes, pero pensad que vuestras marcas se han hecho grandes gracias a los miembros de vuestro equipo. Una forma de sentirme siempre cerca de Almería ha sido el sabor: poder degustar nuestros productos, llevaros conmigo para sentir esa cercanía que te dan los sabores de tu casa. Así que gracias a todos por seguir formando parte de mi vida”, es el mensaje que mandó David Bisbal en la I Gala Sabores de Almería en el que las 42 primeras empresas que constituyen la marca gourmet de la provincia recibieron sus certificados de adhesión y distintivos de pertenencia a este sello de excelencia que impulsa la Diputación de Almería.

El almeriense mandó un mensaje de ánimo a los presentes que se encontraban en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón: “es un honor ser embajador de Sabores Almería y trabajar con vosotros por una Almería más próspera. Sobre este escenario hay muchas horas de esfuerzo, trabajo y cariño para haber logrado este reconocimiento. Y yo me siento identificado con todos vosotros, personas entregadas y emprendedoras que ponéis pasión e ilusión en cada proyecto. Ese espíritu es lo que hoy se reconoce aquí y representa la garantía de excelencia con la que cuenta Sabores Almería”.

El cantante almeriense presenta el próximo 3 de enero su nuevo disco de estudio, En tus planes, agradeció a la Diputación que “cuente conmigo como embajador para exportar al mundo nuestra imagen, me siento muy orgulloso. Y, además, me da alegría porque os llevo conmigo siempre. En mis giras, conciertos, viajes…, echas mucho de menos tu tierra, tu gente, hasta los olores”.

Javier Aureliano García, presidente de Diputación Provincial, aseguró que con esta cita “se homenajea a cada uno de los hombres y mujeres que estáis detrás de las marcas que conforman Sabores Almería. Sois los grandes protagonistas de este proyecto, su auténtica razón de ser. Porque nuestro mayor legado sois vosotros y como institución tenemos que ayudaros para que los proyectos se hagan realidad y la provincia de Almería siga creciendo”.

El presidente no quiso dejar pasar uno de los principales objetivos de esta legislatura: la despoblación. “Las empresas de Sabores Almería representáis lo mejor de la provincia y una de las principales razones que nos impulsó a crear esta marca fue asentar la población. Nuestro sello de calidad está convirtiéndose en un dique de contención contra el éxodo rural, es garantía de calidad y potencia vuestra excelencia”.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, manifestó que Sabores de Almería “sirve de herramienta para reconocer el esfuerzo de las empresas y productos almerienses entre sus principales clientes, constituyendo un sello de calidad y una garantía de singularidad. Entre los principales logros que está consiguiendo ya este proyecto, destacan la ampliación de mercados para nuestros productos y el firme apoyo a nuestros emprendedores”.

La I Gala Sabores contó con las actuaciones musicales de Zarrita y de Nacho Lozano. Por su parte, Pepe Céspedes fue el maestro de ceremonias de esta primera edición.