Casi 700 niños disfrutan de talleres, cine y de la actriz Itziar Castro

El Festival Internacional de Cine de Almería tiene actividades para todos los públicos. Y no es una frase hecha, sino una realizada que, en el caso de los más pequeños es una realidad gracias a la colaboración de la Obra Social ‘La Caixa’ con la Diputación Provincial. Así, esta tarde el Auditorio Municipal Maestro Padilla recibió a cerca de 700 niños y niñas, entre ellos en riesgo de exclusión de 20 asociaciones de la provincia de Almería, con actividades lúdico-recreativas relacionadas con el mundo del cine y la proyección de la película de animación Condorito.

Antes de la divertida cinta argentina, los pequeños participaron en talleres y juegos de animación coordinados por La Duda Teatro, en los que en función de la temática elegida han realizado un recorrido completo. Las opciones eran películas de piratas, de la edad media o de Western.

“FICAL no tendría sentido si no tuviera una parte social, llevar el festival, el cine, lo que representa, a toda la sociedad y, especialmente en este caso, a los niños y hacerlo desde un enfoque así. La Caixa lo hace de manera definida y es un placer trabajar con ellos. Por parte de la Diputación no se va a escatimar esfuerzo para que el crecimiento de FICAL se corresponda también en su vertiente social”, dijo el diputado Fernando Giménez. Por su parte, Carmen Amelia Manzano, de la Obra Social La Caixa afirmó que “es un orgullo poder realizar estas actividades, de gran compromiso social. Cuando se trabaja con estos colectivos, la recompensa es mayor porque las miradas de los niños lo dice todo”.

La actriz Itziar Castro, que también participó en FICAL para niños presentando la película que se ha proyectado, considera que “cuando tienes un trabajo público y puedes ayudar a gente que está en otras situaciones peores, el deber ético y moral siempre es el de ayudar y desde el cine y el arte audiovisual se puede hablar también de manera positiva, como por ejemplo Campeones, de la que también formo parte. Son lecciones de vida”.

Caracterización

Por tanto, no faltó maquillaje de piratas, western y personajes medievales; manualidades adecuados al personaje elegido (desde coronas y cascos a plumeros indios o placas de sheriff y parches o sombreros de pirata); vestuario de cine: una vez han pasado por los dos espacios anteriores, han ido al taller de vestuario donde se les ha completado con elementos de vestuario acordes con el personaje elegido.

El recorrido finalizó, como no podía ser de otra manera, inmortalizando el momento en un photocall compuesto por tres decorados: castillo medieval, desierto de Arizona y barco pirata. Una tarde inolvidable de juego y diversión.

Tras los juegos, FICAL para niños concluyó con la exhibición de Condorito. El pajarraco más querido de Pelotillehue emprende, junto a su tenaz sobrino Coné, una peligrosa aventura para rescatar a su desaparecida suegra Doña Tremebunda, abducida misteriosamente por una banda alienígena. Lo que no tiene en cuenta es que, mientras intenta reparar el error con la madre de Yayita, ésta es tentada románticamente por el insistente Pepe Cortisona.