Jesús Almería conmemorará sus 20 años de alternativa con una corrida de toros mixta en Vera

"Hoy puedo decir que mi ilusión por torear esta corrida es como la de hace 20 años, pero diferente". Así comienza hablando Jesús Almería sobre su compromiso del próximo 17 de julio, en la Plaza de Toros de la localidad de Vera, en el cual conmemorará dos décadas desde que dio el paso de novillero con picadores a matador de toros.

Fue un 22 de julio de 2001 cuando Jesús Almería tomó la alternativa en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar después de conseguir, en su etapa como novillero, el Capote de Paseo de la Virgen del Mar como triunfador de la Feria Taurina de Almería y de otros tantos méritos. Actuó como padrino de su alternativa el valenciano Vicente Barrera mientras que el testigo fue David Fandila 'El Fandi', quien sustituyó al inicialmente anunciado en el cartel Julio Aparicio. Esa misma tarde estrenó su primera Puerta Grande como matador de toros y cuajó una de sus mejores faenas hasta la fecha.

Así pues, esta corrida de toros que ahora se presenta surgió porque "al cumplir los 20 años de alternativa, y al no poder conmemorarlo en Roquetas de Mar -donde la tomé- puesto que no hay Feria Taurina de momento, no quería pasar este año tan importante en blanco y decidí ir a Vera, un municipio donde tengo muchos amigos, muchos seguidores y en el cual el Ayuntamiento apoya totalmente a la tauromaquia y decidimos hacerlo allí", indica Jesús Almería a este rotativo.

Aunque faltan por cerrar los últimos flecos, el festejo del sábado 17 de julio comenzará a las 19:00 horas en el coso veratense, el más antiguo de nuestra provincia. Será una corrida de toros mixta con la presencia del rejoneador Paco Velásquez. El joven jinete portugués está apoderado por la figura del rejoneo Diego Ventura y, precisamente, usa la cuadra de este en sus compromisos. El de Riachos lidiará a dos toros, que a falta de confirmación oficial serán de la ganadería de Murube, mientras que el diestro local dará muerte a cuatro astados.

"Aún no lo tenemos cerrado del toro pero serán ganaderías de primerísima fila. Estamos barajando entre Domecq, Jandilla y Núñez del Cuvillo. De una de esas tres saldrán los cuatro toros que lidiaré esa tarde", narra Jesús Almería.

Respecto a la cuadrilla que lo acompañará ese día tan importante, Jesús Almería lo tiene claro. "Llevaré a mi cuadrilla de siempre más otra que tengo que llevar ya que así lo exige el reglamento por ser cuatro toros. Serán, todos ellos, grandes profesionales totalmente cualificados con el objetivo de pasar una gran tarde tanto para el aficionado como para nosotros mismos".

El almeriense, como decimos, afronta esta cita con las máximas ganas. "La ilusión que tengo me empuja a mucho. He intensificado mucho el toreo de salón, el entrenamiento físico y, por supuesto, también el apartado psíquico ya que es muy importante y especialmente con este año y medio de pandemia que llevamos". Sobre su futuro, Jesús Almería también lo tiene claro. "Como desde hace veinte años, yo trabajo diariamente para estar siempre preparado por si me llaman. El estar anunciado en esta cita me está abriendo puertas. La verdad es que estoy muy agradecido porque está teniendo mucha repercusión y eso me ha abierto las puertas para poder tentar en el campo", cuenta a Diario de Almería.

Precisamente, el diestro local viene de tentar en estas últimas semanas en la ganadería de Rocío de la Cámara, en Las Monjas y en Aguadulce de Sevilla.

Con vistas al futuro, Jesús Almería solo espera no desistir y "estar preparado por si un día me llaman las empresas, especialmente en mi tierra Almería, que es donde más quiero torear". "Para mi puede ser un año muy especial y bonito con tres o cuatro festejos más si Dios quiere y si todo va bien. Tengo posibilidad de torear en Osuna, una plaza con la que tengo mucha relación al igual que con la empresa", relata Jesús Almería. Sin embargo, por encima de ello, lo que más anhela es que "si hay una oportunidad de que Almería abra sus plazas, deseo que en ellas puedan contar conmigo ya que torear en mi tierra es lo que más quiero".