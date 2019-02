Juanjo García no pasa los Asaltos de La Voz y abandona el talent de Antena 3

Era uno de los favoritos en las Audiciones a Ciegas de La Voz, pero en la siguiente fase no corrió la mejor de las suertes. Juanjo García no pasó los Asaltos del talent show y terminó su etapa en este concurso de televisión.

El joven, que participaba en el equipo de Paulina Rubio, recibió las primeras palabras de Antonio Orozco: “Tienes una potencia descomunal en tu voz, te coges bien los tonos cuando te vas arriba y empujas fuerte, pero cuando estás cantando por el medio y por abajo se te va la canción todo el rato. Lo que te pasa, a mi también me pasa. El tempo estaba bien, pero parece que se te ha ido por abajo”.

El almeriense respondió al coach dándole la razón: “El problema que tengo es que me exijo demasiado. Cuando me subo a un escenario me vengo arriba. Siento muchísimo todo lo que canto, pero lo que nunca me falta cuando canto es sentimiento. Aunque hoy no haya estado al 100%, sé que voy a sentir las canciones”.

Por su parte, Paulina Rubio no dudó en valorar al cantante almeriense que interpretó Desde cuando, de Alejandro Sanz: “Te hemos puesto el listón muy arriba porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Te adoro por cantar esta canción a tus 18 años”.

En las Audiciones a Ciegas eligió el tema Y ahora, de Manuel Carrasco, pero la situación que se le presentó era compleja. Con Pablo López y Luis Fonsi dados la vuelta, porque ya tenían completos sus equipos, solamente tenía las opciones de Paulina Rubio y Antonio Orozco. La única mujer de los coach utilizó bien sus armas y conforme escuchó a Juanjo García se dio la vuelta bloqueando a su contrincante. Así, García superó las Audiciones a Ciegas.

El almeriense Juanjo García participó hace un poco más de 3 años en la versión para niños. Siguió los mismos patrones que este año. Cantó un tema de Manuel Carrasco. En esta ocasión, No dejes de soñar. El autor de la canción fue el primero que se giró para ver la actuación del almeriense. Juanjo consiguió el apoyo de los tres coaches. Rosario Flores y David Bisbal, a sabiendas que Carrasco sería el elegido, quisieron ver el directo del artista. Al concluir la canción, el coach homenajeado señaló: “Me ha hecho mucha ilusión que cantaras este tema que, aparentemente es muy sencillo pero a la vez es muy complejo. Lo has hecho muy bien y has despertado muchos sueños”. Bisbal dejó claro que el almeriense hizo una gran interpretación: “Nos hemos girado, no para competir, sino para apoyarte porque le has hecho un homenaje muy bonito a Manuel Carrasco”.

Aunque pasó las Audiciones a Ciegas, no logró en su momento superar las Batallas. Juanjo hizo una buena actuación, pero José María fue el elegido por el artista. También estuvieron en la batalla el dúo Sara y Cristina. Los cuatro concursantes hicieron una magnífica interpretación del tema Olvidé respirar que según dijo su coach dejaron sin aire a todo el público. Incluso, el propio Jesús Vázquez salió emocionado tras la actuación. Aunque no pasara Juanjo las batallas, las sorpresas continuaron. David Bisbal cantó con él y sus compañeros el tema que habían interpretado esa noche, y Manuel Carrasco no dudó en compartir el escenario con el almeriense para cantar con él No dejes de soñar.