Manos Unidas celebra un concierto de música clásica para luchar contra el hambre

La música clase sonó para cerrar la Campaña contra el hambre de Manos Unidas. El concierto solidario contó con la actuación de la soprano Carmen Roqués, el violonchelo de Juan Tripiana y el piano de Raquel Sánchez y Juan Manuel Hidalgo.

Este concierto con el objetivo de ayudar a los demás contó con la asistencias de las concejales del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez y Paola Laynez.

El programa que interpretaron los asistentes fue el siguiente: How beautiful are the feet (Messiah) de G. F. Haendel; Ave María de G. Caccini; Hallelujah de L. Cohen; Romanza nº1 op.22, de Clara Schumann; Romance op.23 de Amy Beach; Schwanenlied de Fanny Mendelssohn; Nocturno nº.20 op. Póstumo de F. Chopìn; El Cisne de C. Sain Saens; Canción del mercader indio de N. Rimsky- Korsakow (de la ópera Sadko); Summertime de la ópera Porgy and Bess, de G. Gershwin; Danza de la Moza Donosa de A. Ginastera; Del cabello más sutil de F. G. Obradors; Cantares de J. Turina; Oblivion de A. Piazzolla; y Requiebros de Gaspar Cassadó.

De esta forma, Manos Unidas y los distintos artistas pudieron ayudar de forma activa a la recaudación de fondos que la ONGD realiza para transformar poco a poco la sociedad a un mundo mejor.