Sergi Regal ayuda a renacer a Mónica Naranjo con su nuevo vestuario

Un nuevo renacer profesional y personal de Mónica Naranjo ha supuesto también una renovación del vestuario. El diseñador almeriense Sergi Regal ha sido el encargado de crear los trajes que lucirá la cantante durante su nueva etapa.

Un día, sonó el teléfono inesperadamente y llegó la oportunidad. “Hace un mes aproximadamente recibí una llamada de su nuevo equipo de representantes. Anteriormente lo había sido su marido, pero dejo de serlo tras su separación en la primavera del año pasado. Me sorprendí porque me llamaron para presentarse y decirme que Mónica les había hablado de mí después de mis trabajos con ella en OT y querían proponerme hacer vestuario para su nueva etapa. Enloquecí en el momento”, recuerda Regal.

El diseñador trabaja a pleno rendimiento con la cantante para estar en total sintonía: “Es una gran responsabilidad, pero tiene las ideas claras y es fácil. Me da plena libertad. Sabiendo con mi experiencia a quien estoy vistiendo casi todo lo que le presento le parece maravilloso”.

Ya son varios años desde que se vieron por primera vez y fue un auténtico flechazo: “Desde que nos conocimos personalmente siempre ha habido buena química y mucha conexión tanto en el terreno profesional como personal. Creemos en la energía de las personas y desde el primer momento sentimos esa conexión”.

El trabajo realizado con Mónica Naranjo fue totalmente satisfactorio: “Me pidieron que prepara vestuario variado, tanto para un concierto como para un programa de televisión. Estuvimos desde el primer momento mano a mano. Le pasé bocetos e ideas. Todas le parecieron geniales y se hicieron realidad”.

El diseñador almeriense detalla dónde se podrán ver su creaciones: “Queremos mostrar una Mónica más actual, dentro de su estilo, pero más juvenil y renovada. Habrá sorpresas en sus apariciones. Empieza una nueva etapa de vida personal y profesional, con el programa de televisión Mónica y el sexo. Tuve el privilegio de ver la previa y me fascinó, nada sórdido. Conoceremos a una Mónica muy divertida y emocional. También habrá gira y solo puedo decir que el vestuario será Regal y made in Almería. Hará enloquecer al publico y sorprenderá. Estoy orgulloso de cada una de mis creaciones, pero que estén en la próxima gira me hace muy feliz y realizado”.

Sergi Regal y Mónica Naranjo han logrado crear una buena relación de trabajo, pero con una gran complicidad: “Mi relación con ella es de tu a tú. Hay mucho cariño y respeto por ambas partes y mucha admiración, pero con la naturalidad de enviarnos un mensaje por WhatsApp o un audio diciéndonos tonterías. Siempre he sido admirador de ella, pero ahora la adoro. Es de esas personas que te abrazan de verdad y notas su energía y su buen fondo”.

El diseñador describe la nueva etapa de la cantante: “A partir de ahora la veremos en primera línea con Mónica y el sexo y con nueva música. Como indica el nombre de su gira Renaissance, es un renacer personal y profesional . Estaré eternamente agradecido a su equipo, a mi equipo y a ella por hacerme partícipe de este sueño”.