Verdiblanca lanza la campaña de concienciación 'Igual de capaces'.

¿Qué tienen en común el fotógrafo Carlos de Paz con Laura Capel, usuaria del centro de educación de adultos de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca? ¿Y el árbitro internacional David Fernández Borbalán con Juanjo Martínez, usuario del centro de fisioterapia?

Pues, además de ser almerienses, que son Igual de capaces; cada cual en sus habilidades. Con ese el lema surge la atractiva campaña de concienciación que Verdiblanca ha puesto en marcha este año con motivo de su 40 aniversario y que se podrá ver en distintos puntos del mobiliario urbano de la capital almeriense hasta el próximo mes de diciembre. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y con el patrocinio de Cajamar.

“Hemos elaborado una actividad mensual por nuestro cumpleaños y este mes de septiembre hemos querido dar a conocer esta campaña de divulgación y concienciación de las capacidades diferentes que tiene nuestro colectivo. Es un mensaje corto y directo con mucho significado y carga social. Porque queremos mostrar que las personas con discapacidad tienen habilidades. Para ello las mostramos junto personajes que se les conoce por sus grandes cualidades, todos ellos de distintos sectores de la sociedad”, explica su presidente, Antonio Sánchez de Amo.

Una campaña de cinco poderosas y alegres imágenes que han sido capturadas por el prestigioso fotógrafo Carlos de Paz que se ha autorretratado. Se completa la serie de las cinco parejas con el monologuista Pepe Céspedes junto al usuario del centro ocupacional David Gil, el empresario Francisco Martínez-Cosentino junto a la secretaria de Verdiblanca y encargada del servicio de limpieza María Mercedes Moreno, y el guitarrista José Fernández Torres ‘Tomatito’, junto a la estudiante universitaria, Esther Flores.

De Paz detalla que “cuando el presidente de Verdiblanca me transmitió la idea me pareció fascinante y ha sido un trabajo muy gratificante y a la vez muy divertido. Solo me dio el lema de la campaña y me dio total libertad para afrontarlo. Aposté por imágenes en blanco y negro porque le dan, además de la elegancia de ese toque ‘vintage’, un carácter atemporal que es muy acorde con el mensaje que se quiere transmitir. Todo ello junto al diseño creado por Ana Belén Molina, que da a la campaña un toque diferenciador”.

David Fernández Borbalán bromea asegurando que “mi compañero de foto y yo ya somos amigos e intercambiamos mensajes de whatsapp con frecuencia”. El resto de protagonistas de Verdiblanca también califican la experiencia de “muy divertida”, y algunos, como David Gil, “se metió muy bien en su papel de actor y cuidaba mucho su imagen”, confiesa el fotógrafo Carlos de Paz. Por su parte Moreno destacó el trato afable y cercano de Cosentino, y Martínez reconoció que “a partir de ahora, conociendo el trato tan cariñoso de Borbalán, no me meteré tanto con los árbitros”.

Por parte del Ayuntamiento de Almería, el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, afirma que “el Ayuntamiento de Almería lleva mucho tiempo trabajando para que la ciudad sea de todos y para todos y para eso queremos una ciudad que sea lo más inclusiva posible; por eso tenemos la implicación de todas las Áreas, para hacer una sociedad más justa y participativa”; y felicitó a Verdiblanca “por los 40 años de trabajo que vienen realizando en esa línea”.