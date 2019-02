De La Voz Kids a la de adultos, Juanjo García vuelve al talent que lo vio nacer

No es un rostro desconocido para el formato de La Voz. El almeriense Juanjo García participó hace un poco más de 3 años en la versión para niños y ahora ya está inmerso en las distintas fases de la de adultos. Ya es un miembro del equipo de la estrella del pop latino, Paulina Rubio.

El almeriense eligió el tema Y ahora, de Manuel Carrasco, pero la situación que se le presentaba era compleja. Con Pablo López y Luis Fonsi dados la vuelta porque ya tenían completos sus equipos, solamente tenía las opciones de Paulina Rubio y Antonio Orozco. La única mujer de los coach utilizó bien sus armas y conforme escuchó a Juanjo García se dio la vuelta bloqueando a su contrincante. Así, García superó las Audiciones a Ciegas.

Paulina Rubio se mostró emocionada al tener al almerienses entre los miembros de su equipo: “¡Qué bonito cantas! Contigo cierro mi equipo y me siento muy honrada. Le voy a pedir una disculpa a Antonio porque si no lo hubiera bloqueado no me hubieras acogido. Te voy a llevar sin límites donde tú quieras”.

Antonio Orozco que quiso darse la vuelta y no pudo por el bloqueo afirmó tajantemente que “puedes ser uno de los ganadores de esta edición. Tienes un potencial alucinante para ser un artista destacado”.

Juanjo García mostró su emoción y quiso recordar un momento importante en su vida: “Tengo 18 años y hace tres años estaba aquí cumpliendo este mismo sueño con Manuel Carrasco. Quiero decirte Pablo que tú fuiste una de las personas que me animaron a seguir intentándolo, y me dijiste: Juanjo vas a tener una carrera brillante. Te lo voy a agradecer porque gracias a ti he seguido trabajando”.

Juanjo García, en La Voz Kids, siguió los mismos patrones que este año. Cantó un tema de Manuel Carrasco. En esta ocasión, No dejes de soñar. El autor de la canción fue el primero que se giró para ver la actuación del almeriense.

Juanjo consiguió el apoyo de los tres coaches. Rosario Flores y David Bisbal, a sabiendas que Carrasco sería el elegido, quisieron ver el directo del artista. Al concluir la canción, el coach homenajeado señaló: “Me ha hecho mucha ilusión que cantaras este tema que, aparentemente es muy sencillo pero a la vez es muy complejo. Lo has hecho muy bien y has despertado muchos sueños”. Bisbal dejó claro que el almeriense hizo una gran interpretación: “Nos hemos girado, no para competir, sino para apoyarte porque le has hecho un homenaje muy bonito a Manuel Carrasco”.

Aunque pasó las Audiciones a Ciegas, no logró en su momento superar las Batallas. Juanjo hizo una buena actuación, pero José María fue el elegido por el artista. También estuvieron en la batalla el dúo Sara y Cristina. Los cuatro concursantes hicieron una magnífica interpretación del tema Olvidé respirar que según dijo su coach dejaron sin aire a todo el público. Incluso, el propio Jesús Vázquez salió emocionado tras la actuación. Aunque no pasara Juanjo las batallas, las sorpresas continuaron. David Bisbal cantó con él y sus compañeros el tema que habían interpretado esa noche, y Manuel Carrasco no dudó en compartir el escenario con el almeriense para cantar con él No dejes de soñar. Manuel Carrasco tuvo el detalle de regalarle una pulsera a Juanjo, devolviéndole el regalo que le hizo el joven en las Audiciones a ciegas.