Más de 4.400 almerienses se forman en la séptima Cardiomaratón con técnicas de reanimación

La séptima edición del #cardiomaratón061 almeriense con motivo del Día Europeo de concienciación ante la Parada Cardiaca que se conmemora desde el año 2013, el día 16 de octubre, se ha llevado a cabo esta mañana, en una edición organizada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 y la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, y entre los colaboradores se encuentra el Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes, la Delegación Territorial de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de la campaña puesta en marcha por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC) bajo el lema ‘Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar vidas’ y el Palacio de los Juegos Mediterráneos han formado durante la mañana a más de 4.400 jóvenes almerienses, coordinados por el 061.

La jornada ha recibido la visita del concejal de Deportes, Juanjo Segura; la concejala de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca; el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz y la delegada territorial de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, acompañados por Inmaculada Úbeda, directora de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Almería.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura ha mantenido “el orgullo que supone ser sede durante otro año más de esta séptima edición, organizada por el Servicio de Emergencias 061 y donde colaboramos el Ayuntamiento de Almería y las distintas delegaciones”. Sobre todo ha recalcado “la satisfacción de ver a 4.440 escolares que van a conocer de primera mano los conocimientos fundamentales para atender una emergencia en una parada cardiorrespiratoria y seguiremos apostando por iniciativas que son muy importantes y se demuestra con los datos puesto que el Consejo Europeo dice que más de 100.000 personas salvarían su vida si se formara a los ciudadanos y se trata de formar a los jóvenes para prestar esta atención en situaciones así”.

A su lado, el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz, ha valorado “la afluencia masiva y doy las gracias al Ayuntamiento de Almería, a la delegación de Educación y al 061 por el personal que ha aportado en esta actividad donde se enseñan a los niños las maniobras básicas para salvar una vida”.

En esta línea, la delegada de Educación, Deportes, Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo ha resaltado que con estas jornadas “se permite que los alumnos y alumnas y también los profesores, ayuden a la población en situaciones que requieren gran responsabilidad, son 4.440 alumnos, 71 centros y más de 140 profesores en una actividad pionera en Andalucía y sobre todo en Almería”.

Inmaculada Úbeda, directora de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Almería, ha resaltado la importancia de “aprender estas técnicas y sobretodo los escolares, ya que si la población realiza en un tiempo que es fundamental, esta maniobra de reanimación, el pronóstico y calidad de vida con la que el paciente se va a quedar va a ser mejor, si se hace el procedimiento a tiempo”. Además, Úbeda ha insistido que “cuando el soporte de emergencias llega, continúan haciendo la reanimación pero si no se ha hecho la maniobra previamente, el pronóstico es muy limitado ya que 1 de cada 10 paradas si no se realizan no sobrevive, pero sí se emplea, los datos cambian a 3 y 4 personas sobre 10, sobreviven con mejores condiciones”.

Durante la actividad en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, además, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Almería, ha distinguido a dos personas de manera especial que, por su pronta actuación, salvaron a una persona en el Club de Mar en Almería donde sufrió una parada cardiaca. Gracias a la actuación de los socorristas, Debora Tiburzio y David Carrera, con una pronta intervención, lograron que el paciente fuera trasladado al centro hospitalario con pulso.

Desde 2013, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha formado alrededor de 25.000 almerienses, entre primeros intervinientes en las situaciones de emergencias y alumnos y profesionales de la comunidad educativa, a través de estas campañas que se celebran en todas las provincias andaluzas.