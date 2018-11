"Me encantaría rodar un western en Tabernas"

-Luis Tosar ha ganado tres premios Goya y otros reconocimientos de gran nivel, ¿qué supone este homenaje?

-Es una estrella, nunca había vivido una experiencia así. Me parece una cosa maravillosa tener tu nombre impreso en un lugar como Almería, que ha sido referencia cinematográfica desde décadas atrás. Un Goya es una cosa más específica con respecto a un trabajo concreto. Te sientes más examinado y este tipo de premios parten de un cariño más amplio, es el reconocimiento a una serie de años, a una carrera, a un trabajo continuo. Uno agradece que la gente te tenga en cuenta durante un tiempo seguido y no sea por un tema concreto que te ha salido incluso de chiripa. Lo importante en este tipo de oficio es lograr mantenerse el mayor tiempo posible.

-Uno de los requisitos es haber grabado en la provincia.

-Es otro de los ingredientes especiales. Veo los nombres de Eli Wallach, Sergio Leone o Franco Nero y flipo. ¿Realmente estoy en la misma terna que todos estos grandes del cine? Han sido un referente desde que soy enano.

-¿Qué problemas ve que hay en Almería a la hora de rodar?

-A veces, todo es intención. Todo pasa por la existencia de una infraestructura e intencionalidad por parte de los organismos. Aquí ha vuelto. Es un plató natural y es uno de los pocos lugares en el mundo en los que el ADN del cine está impreso. Se han grabado verdaderas joyas del cine.

-¿Qué tipo de género y en qué lugar de Almería le gustaría rodar un largometraje?

-Siempre he tenido mucha debilidad por el western. No he tenido nunca oportunidad de rodar uno. Lo más cercano es ahora en Granada es una especie de western ibérico, ambientado en la posguerra española. Me encantaría rodar un western puro en Almería, en el desierto de Tabernas.

-¿Qué personaje le gustaría interpretar?

-Cualquiera de los personajes que hizo Clint Eastwood de las películas de Sergio Leone sería como una especie de fantasía actoral. El típico tipo duro del western que va al poblado, resuelve los problemas y se va.

-¿A quién encarnaría en la película 'El Bueno, el Feo y el Malo?

-El bueno lo dudo, el feo lo podría ser por características físicas obvias, pero el malo es mucho más divertido.