El fenómeno mundial de ‘La casa de papel’, Premio Filming

“Es un honor que te den un premio así en Almería, una tierra cinematográfica. Esta tierra es un mito para todos los que nos dedicamos al sector. Vine con Vis a vis y con La casa de papel. Almería es un buen lugar para escaparse. Estoy deseando volver para rodar y seguro que muy pronto volveremos”, explicó el productor ejecutivo y director de varios capítulos de La casa de papel, Jesús Colmenar, al recoger el Premio Filming Almería que reconoce a la serie. Estaba acompañado de Pedro Alonso (Berlín en la serie) que señaló que “los dos últimos años muchos de los participantes hemos vivido un fenómeno extraordinario. Es muy loco que gente que hemos intentado sobrevivir llegue a las Bermudas y la gente te grite Pedro. Es muy bonito que te reconozcan fuera y es más hermoso que te reconozcan en casa. Almería es casa”.

Por otra parte, el actor Jorge Sanz recogió el Premio Almería, tierra de cine: “Estoy un poco emocionado. Me he quedado sin palabras. Es la única comunidad donde hay una oficina para ayudar a los cineastas. He notado que he subido en el escalafón. Me parece maravilloso que te pongan una estrella y la gente te puede pisotear. Gracias al pueblo de Almería porque notas que tienen cariño a la gente del cine. Almería es un sitio maravilloso para perderse y para hacer películas”.

Los reconocidos con el Premio de Fotografía Almería, tierra de cine fueron: Tercer premio para Leo Barco por la serie El mar y las rocas, diálogo continuo; 2º Premio para Eduardo Hernández de Haro por la serie Tierra de pitas que aseguró que este Festival “pone a Almería en el epicentro del cine y la fotografía. He intentado captar a las pitas de una forma artística”; y el Primer Premio lo consiguió Fernando Jiménez Robles con Escenas de un Far West porque según el fotógrafo “me lo han dado por cabezota, he sido finalista varias veces y al final lo he conseguido”.

Paco Calavera y Pepe Céspedes fueron los encargados de presentar a través de su humor la gala de inauguración. Con su monólogo y con las carcajadas de los asistentes recordaron algunos momentos cinematográficos de una manera muy especial. La formación Happy Strings fue la encarga de interpretar distintas bandas sonoras.

David Carrón, director de FICAL 2019, señaló las bondades de esta cita cultural: “Estas 18 ediciones no hubieran existido nunca sin el equipo de la Diputación. El Festival ha sabido adaptarse a los tiempos. El objetivo es que las óperas primas se abran a otras internacionales”.